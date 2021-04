PAN-PRI-PRD y Movimiento Ciudadano alistan acción de inconstitucionalidad contra "Ley Zaldívar"

El bloque de oposición en la Cámara de Diputados, conformado por el PAN-PRI-PRD y Movimiento Ciudadano promoverá una acción de inconstitucionalidad conjunta en contra de la aprobación del artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial que extiende por dos años la Presidencia de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A través de un comunicado de prensa, los integrantes de los partidos de la oposición reclamaron que no es posible una democracia sin un poder judicial independiente que permita resolver los conflictos en forma imparcial y equitativa; ante esta situación, adelantaron que promoverán una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica que aprobaron Morena y sus aliados tanto en la Cámara como en el Senado de la República.

"Las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, promoveremos de forma conjunta una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, convencidas y convencidos de que las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación compartirán nuestra convicción de hacer valer la Constitución de la República y proteger la división de poderes, el Estado de Derecho y la democracia", dijo.

El anuncio se da luego de que el pasado 23 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la cual se incluyó un artículo 13 transitorio que amplía en dos años el periodo del actual presidente de la SCJN así como de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.

La aprobación de dicha ley reglamentaria, así como su transitorio ha generado polémica puesto que de acuerdo con sus principales críticos, el objetivo de la misma es supeditar al Poder Judicial a las disposiciones del Ejecutivo Federal. Inclusive, legisladores de oposición han acusado un "golpe de Estado técnico" a raíz de esta polémica.

Los legisladores argumentaron que no sólo contraviene los artículos 94 y 97 de la Constitución Política, sino que, adicionalmente, compromete la independencia del Poder Judicial.

"Este artículo transitorio pretende supeditar al Poder Judicial al Ejecutivo Federal, subyugar en la vía de los hechos a un poder que, para contribuir en la construcción de la democracia y garantizar los derechos fundamentales de las y los mexicanos, requiere de autonomía e independencia".

Señalaron que es necesario impulsar la revalorización de la independencia, la imparcialidad y la responsabilidad de los jueces como referentes constitucionales de la administración de justicia y procurar la expansión de su legitimación democrática, "por su acción jurisdiccional de salvaguarda de las libertades, los derechos fundamentales y de tutela de los intereses legítimos, y no atacarlos un día sí y al otro también, simplemente porque sus decisiones son contrarias al designio presidencial y a sus leyes inconstitucionales".