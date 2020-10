PAN respalda a gobernadores opositores

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, respaldó a los 10 gobernadores, que integran la Alianza Federalista en sus demandas y en su amago de romper el Pacto Federal.

En conferencia de prensa, Marko Cortés dijo que los gobernadores tienen la razón, pues México no puede depender de la voluntad de un solo hombre, pues México es una República y no una monarquía.

"Los gobernadores claro que tienen la razón, el país no puede depender de la voluntad de una solo hombre, México es una República, no una monarquía, por supuesto que Acción Nacional respalda la demanda de los gobernadores. El presidente está dejando solos a los gobernadores y a todos los mexicanos", dijo Marko Cortés.

El panista acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador vive obsesionado por el poder y pareciera que quiera repartir el poder como Porfirio Díaz, con sus amigos, por eso es su apuesta de lograr una mayoría en la Cámara de Diputados.

"Nuestro total respaldo a los gobernadores que han emprendido, el Presidente tiene que reconocer que esto es una Federación y una democracia y tiene que haber equilibrio de poderes", explicó el líder panista.

En tanto, el coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, respaldó la demanda de los gobernadores de la Alianza Federalista y dijo que la separación de municipio, estado y Federación no es una escalera jerárquica, y agregó que la Federación no es más que los estados.

El diputado panista dijo que el gobierno Federal no escucha y les da la espalda a los estados, y a la sociedad y por eso los gobernadores propusieron crear un fondo de estabilización por la crisis de finanzas; el que existan fondos para proyectos de infraestructura local; restablecer fondos y establecer asignaciones para fondos como el FortaSeg, Fondo Metropolitano, entre otros.

Este lunes, con el respaldo de sectores políticos y sociales de sus estados ante el recorte al gasto federalizado para 2021, la eliminación de los fideicomisos y la falta de previsiones y acciones sustanciales para enfrentar la pandemia de Covid-19, los gobernadores agrupados en la Alianza Federalista advirtieron que de no establecer puentes firmes y de respeto entre el gobierno federal y las entidades y municipios "se pondrá en riesgo la consistencia y razón de ser de nuestro pacto federal".

En eventos simultáneos en los 10 estados que integran este bloque de gobiernos, los mandatarios reprocharon la falta de diálogo. Después, en un pronunciamiento conjunto, establecieron: "Nuestros posicionamientos son para establecer un diálogo que nos permita construir acuerdos con el gobierno de la República, pero también para mandar el mensaje contundente de que no estamos dispuestos a tolerar más abusos de su parte".