PAN respalda a la Auditoría Superior

Después de las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador a los resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, respaldó completamente a este órgano autónomo y a su titular, David Colmenares, para que continúen haciendo su labor.

"Nuestro total respaldo al auditor y a todo el equipo de la Auditoría Superior de la Federación,. Que nadie se deje presionar, ni amedrentar, nosotros le recordamos al Presidente que la Auditoría Superior de la Federación es autónoma, que no depende del Ejecutivo Federal, que por fortuna su nombramiento fue antes de que llegara este pésimo gobierno morenista y que recuerde la Auditoría y su titular que sus funciones, por fortuna, terminarán después de que se vaya el pésimo gobierno morenista. Nosotros le pedimos a la Auditoría Superior de la Federación que ejerza plenamente sus funciones con plena autonomía, como un órgano autónomo de un poder que le cuide las manos al gasto público que esa es su función y por eso nuestro total respaldo", dijo el líder panista.

En conferencia de prensa virtual, Marko Cortés le exigió al presidente López Obrador que se dedique a gobernar y no a amenazar, ni a amedrentar, pues los datos de la corrupción en su administración están ahí y son una enorme pérdida para el país, como es la cancelación caprichosa del aeropuerto de Texcoco, que reporta 331 mil millones de pesos.

"Que nadie quiera amedrentar a nadie, México es una democracia y el Presidente se debe dedicar a gobernar, no amenaza, no a amedrentar, los datos ahí están y son claros hay una enorme pérdida por la cancelación caprichosa del aeropuerto y ahí está reportada 331 mil millones de pesos, por un capricho del Presidente, que además nos costó la credibilidad como país la cancelación de inversiones, es increíble que tiren tanto dinero a la basura y claro, al gobierno Federal le duele que le digan la verdad y por eso nuestro respaldo al auditor y que se eche para adelante y asuma esta responsabilidad histórica con México y creo que lo está haciendo bien", dijo el líder panista.

Por su parte, el senador Erandy Bermúdez, dijo que le preocupa la presión pública y mediática que ha ejercido el presidente, López Obrador sobre la Auditoría Superior de la Federación y cuestionó qué hubiera pasado sí eso mismo lo hubieran hecho los presidentes, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto.

Además, llamó a la Secretaría de la Función Pública "palera" del gobierno de López Obrador por no permitir la fiscalización de sus recursos y dijo que lo único que quiere es mantener el control.

Contrarreforma eléctrica

Por su parte, el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, adelantó que su grupo parlamentario votará en contra este martes de la reforma presidencial para modificar la Ley de la Industria Eléctrica y dijo que hoy sería un martes negro y se viene la destrucción del país.

Exigió que basta de leyes ideológicas, y dijo que el Presidente tiene derecho a la reforma preferente, pero en lugar de enviar alguna para ayudar a mitigar las crisis que tenemos, -salud, económica y de seguridad- envió una reforma con energías sucias y caras.

Recordó que en el Parlamento Abierto nadie, ninguna voz informada salió a la defensa de esta forma de expresión, pues hay un Presidente desconectado de la realidad mundial y pronosticó que las taifas se van a encarecer, habrás pérdida de empleo e ingreso familiar, y dijo que habrá una regresión autoritaria.