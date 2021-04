PAN respalda al INE; al árbitro electoral se le respeta, afirma

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, expresó el total apoyo del PAN a los órganos electorales, en específico del INE, y señaló que al árbitro electoral se le respeta y que las reglas son para cumplirse para todos los candidatos. "Si no presentan sus gastos de pre campaña, si no reportan sus movimientos, pues obviamente el Instituto Nacional Electoral está en la responsabilidad de tomar decisiones. Desde aquí nuestro respaldo para ustedes y para el Instituto Nacional Electoral. Nosotros sí creemos en las instituciones, nosotros creemos en las reglas democráticas y que éstas deben respetarse", subrayó.

Al encabezar el registro de la candidata a la presidencia municipal de Mexicali, Eva María Vázquez, ante el Instituto Estatal Electoral de Baja california (IEEBC) este sábado, aclaró que, en momentos en que el Instituto Nacional Electoral se encuentra constantemente amenazado, señalado y vituperado desde el Poder Ejecutivo, pidió a los consejeros estatales ser estrictos en el cumplimiento de la ley.

"Hoy México requiere certidumbre de que las reglas son claras, de que la elección la va a ganar quien tenga más votos y por eso un llamado más, presidente, a que aquí ante un gobierno estatal morenista, que hemos visto que infringe las leyes y que no tienen decoro, a que sean estrictos en el cumplimiento de la misma y en el no uso electoral de los recursos públicos", enfatizó.



Coalición Va por Baja California

Acompañado por el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano y representantes locales del PRI y del PAN, que juntos conforman la coalición Va por Baja California, y con la asistencia de la candidata a la gubernatura, Lupita Jones, el presidente de Acción Nacional reiteró su confianza al Instituto Estatal Electoral y de que serán las y los bajacalifornianos quienes tomarán la decisión de quién sea su gobernadora y quiénes sean sus presidentes municipales.

Enseguida, en un encuentro con militantes y simpatizantes de los tres partidos, Cortés Mendoza aseguró que las cosas se van alineando muy bien para la coalición Va por Baja California, ya que con la sola postulación de Lupita Jones, las preferencias electorales subieron 9 puntos y el potencial para ganar aumentará más cuando inicien las campañas de los candidatos a presidentes municipales. "Vamos a darle con todo, que nada ni nadie nos detenga, digámosle a los de Morena y digámosle claro, que no pudieron, que no supieron y que su tiempo se acabó", remató.