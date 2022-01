PAN reta a Morena y la CDMX a revertir incremento al agua

Lejos de aceptar la "invitación" del líder de Morena local, Tomás Pliego Calvo, de que "deje las mentiras y guerra sucia" por el tema del agua, su homólogo del PAN capitalino, Andrés Atayde Rubiolo, sostuvo que ante el incremento del 35% al consumo del líquido en 165 colonias retó a Morena a debatir el tema en el Congreso de la Ciudad para cambiar el Código Fiscal.

"Esta misma semana Acción Nacional llevará la propuesta al Congreso de la Ciudad. Ojalá contemos con el voto de las y los diputados de Morena para revertir el incremento al agua", destacó el líder del blanquiazul .

Incluso, Atayde Rubiolo destacó que "Morena es quién miente", al decir que no se afectará a las familias que viven en las 165 colonias enlistadas en la Gaceta Oficial.

"Las 165 colonias donde impacta el incremento del 35% en el costo del suministro de agua potable para las familias, están en ocho Alcaldías y fueron decididas discrecionalmente, única y exclusivamente por el Gobierno de la Ciudad. Y son 8 de las 9 Alcaldías que perdió Morena el año pasado. Por eso decimos que es venganza política", insistió el panista.

Explicó que de acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), el consumo de agua de una persona por día es de 307 litros por día, por lo que el consumo de una familia de cuatro integrantes por bimestre, obviamente, sería de 73 mil 600 litros y es así que el cobro adicional del 35% que plantea el gobierno al agua, sería automático.

El panista precisó que el artículo transitorio del Código Fiscal, establece el 35% de cobro adicional es para quienes superen el consumo bimestral de más de 60 mil litros de agua, "por lo que una familia promedio, fácilmente superará ese límite", enfatizó.

De allí que Atayde Rubiolo llamó a la jefa de Gobierno y a su partido Morena, hacerse responsables de sus actos, ya que el Código Fiscal vigente se aprobó en diciembre pasado, donde diputadas y diputados del PAN votaron en contra del incremento del 35% al costo del suministro de agua potable y Morena votó a favor.

"Recordemos que a las y los diputados de Morena no les gusta cambiarle ni una sola coma a lo que les manda el Ejecutivo. Ahora que asuman su responsabilidad y nos acompañen en esta propuesta para que el incremento se suspenda", insistió.

Y es que en plena crisis económica y con semáforo amarillo, reiteró el líder del blanquiazul, las familias consumen más agua: "Ojalá la jefa de Gobierno se sensibilice e instruya a sus legisladores a acompañarnos", acotó.

Destacó que a Morena no le importa cuidar el agua, ni evitar que haya fugas, ya que al Sacmex, que es quien se encarga de darle mantenimiento a la red hidráulico de la Ciudad, le han venido quitando recursos, pues en 2019 le dieron casi 17 mil millones de pesos del presupuesto, para el 2022 apenas 13 mil.

"Al Sacmex le quitaron en cosa de 4 años, más de 4 mil millones de pesos. Pero no sólo eso, pues según la Cuenta Pública, en el 2020 ese sistema presenta un subejercicio de 210 millones de pesos, y hasta el tercer trimestre del 2021 presenta un subejercicio de más de 345 millones de pesos. A Morena no le importa que el 40% del agua se desperdicie por fugas en la Ciudad", sentenció.

Incluso, recordó que de acuerdo al Indicé Nacional de Precios al Consumidor, el pago por el consumo de agua se ha incrementado 8.72% en un año, por lo que está por encima de los valores inflacionarios del propio indicador, "de allí que quienes mienten son los de Morena, pues el cobro del agua ha aumentado de precio; dejen de mentir", respondió Atayde Rubiolo a su homólogo de Morena.