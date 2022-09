PAN se compromete con organización a no avalar reforma sobre Guardia Nacional

A-AA+

La bancada del PAN en el Senado y de la Cámara de Diputados, así como el dirigente nacional, Marko Cortés se comprometieron con el colectivo "#SeguridadSinGuerra" a votar en contra de cualquier iniciativa que pretenda que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Marko Cortés, al término la reunión con el colectivo dijo el PAN combatirá por las vías legales que no haya militarización, tanto en tareas de seguridad como en las administrativas.

Reconoció a las Fuerzas Armadas por la labor que realizan, pero también su preocupación por la sobreexposición que están teniendo.

Aseveró que las tareas administrativas como la construcción de trenes, bancos, aeropuertos, manejo de aduanas y vacunación, puede generar una complicidad perniciosa entre el gobierno federal y las Fuerzas Armadas, porque hoy manejan una gran cantidad de recursos legales, pero así también están expuestas a manejar recursos ilegales.

Cortés dijo que, en los hechos, la Guardia Nacional ya es militar y no está funcionando, ya que en materia de seguridad el país se está incendiando, salvo en algunos estados donde gobierna Acción Nacional donde se están tomando medidas para fortalecer a las policías civiles.

A pesar de ello, lamentó que el crimen organizado tiene el control de varias regiones del país a través de retenes y maneja todo el comercio y precio de productos de consumo básico.

Asimismo, senadores y diputados del PAN se comprometieron llamar a cuentas a las autoridades federales que han cedido funciones administrativas a militares, votar en contra de cualquier iniciativa tendiente a que la Guardia Nacional (GN) forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y presentar recursos de inconstitucionalidad si el Ejecutivo Federal presenta un decreto en ese sentido.

Además se comprometieron con el colectivo a verificar que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) no asigne recursos a las Fuerzas Armadas para labores que no sean de su competencia, incluyendo cualquiera que sea facultad de otras instituciones, como construcción de obra pública, gestión y administrador de obras, puertos, aeropuertos, aduanas, etcétera.

También el compromiso de promover el fortalecimiento de las policías civiles en los estados y municipios en que gobierna el PAN, así como que sean dirigidas por elementos civiles.

En el cónclave participaron los integrantes de Amnistía Internacional México, Edith Olivares y Andrés Pacheco; de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Lucía Chávez; de México Unido Contra la Delincuencia, Lisa Sánchez; de Intersecta, Adriana Ortega; de Seguridad Sin Guerra, Susana Camacho y del Observatorio Nacional de la Guardia Nacional, Genaro Ahumada.