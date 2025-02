PAN solicitó premio al abogado de "El Mayo"

Los grupos legislativos de Morena y del PAN chocaron este domingo y se acusaron mutuamente de vínculos con el abogado de Ismael "El Mayo" Zambada García por el reconocimiento que se le otorgó en la Cámara de Diputados como embajador internacional de la paz, en julio de 2023.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), reveló documentos para aclarar que el reconocimiento que la Cámara Baja le otorgó a Juan Pablo Penilla González, abogado de Ismael "El Mayo" Zambada, en 2023, fue a petición del Partido Acción Nacional (PAN), en específico de la exdiputada federal María Teresa Castell.

Lo anterior, luego de que este domingo, diputados del partido albiazul denunciaron que dicho galardón fue entregado y promovido por morenistas, para "galardonarlo" por su trayectoria como jurista.

Gutiérrez Luna, mostró oficios en los que se da cuenta que la solicitud la hizo la entonces diputada panista María Teresa Castell.

"Como presidente de la @Mx_Diputados hago públicos los documentos en los que la Legislatura pasada, a petición de la entonces diputada del PAN, María Teresa Castell, se le otorgó un reconocimiento a Juan Pablo Penilla Rodríguez, como embajador internacional por la paz, durante un evento realizado en el Salón Legisladores del Palacio Legislativo", explicó .

Este sábado, los diputados federales del PAN, Federico Döring y Héctor Saúl Téllez Hernández, así como Jorge Triana Tena, vocero del CEN, aseguraron que "cada vez es más evidente el pacto entre Morena y los cárteles del crimen organizado".

Aseguraron que Penilla González es cercano al partido guinda. "Por más que desesperadamente lo nieguen, mientan y cobardemente se escabullan en su realidad, Morena, Américo Villarreal, Sánchez Cordero, López Obrador y la propia presidenta Claudia Sheinbaum están metidos hasta la cocina en estos temas turbios de mafias generadoras de violencia", declararon a través de un comunicado.

Los panistas agregaron que los nexos entre el despacho jurídico que defiende a "El Mayo" Zambada y dos de sus abogados que también participaron, uno de ellos en la defensa del Z40, pidiendo a la cancillería impedir su extradición, y el otro cercano a la Presidenta y con imputaciones periodísticas, con vínculos con la Unión Tepito, "es la evidencia, la historia y los trabajos con reportajes periodísticos, ahí están".

Dijeron que el abogado fue nombrado asesor en el gobierno de Morena en Tamaulipas, homenajeado por diputados federales de Morena en el Congreso y fotografiado con Sheinbaum Pardo en campaña.

"El control de daños de Morena se limita a negarlo todo, pese a las evidentes fotos de este abogado con la 4T", criticaron.

Puntualizaron que en 2023 los diputados de Morena llevaron al Congreso al abogado de "El Mayo" para "galardonarlo" por su trayectoria como jurista. "El señor no perdió oportunidad para adular y lambisconear a López Obrador, y hoy (domingo) se ofenden cuando les recuerdan que son un gobierno ligado a las mafias". Sin embargo, este domingo, Gutiérrez Luna compartió documentos en los que aclaró que dicho reconocimiento se entregó a petición de la diputada del PAN, María Teresa Castell.

Al respecto, Teresa Castell negó haber promovido el mencionado reconocimiento, y culpó a su entonces "asesor" de haberle pedido el espacio, como un favor personal, para que organizaciones de la sociedad civil entregaran las distinciones.

"En junio del 23, uno de mis asesores me solicitó como un favor personal que le apoyara con el trámite de un espacio para que las organizaciones civiles hicieran reconocimientos a diversas personas. Ahora me entero por Sergio Gutiérrez que una de esas personas a las que se les da reconocimiento es el que hoy es el abogado de 'El Mayo' Zambada", señala Teresa Castell en un video.

*2 abogados del despacho jurídico que defiende a "El Mayo" son relacionados con el crimen organizado.