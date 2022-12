Pandemia detona construcción de clínicas

A-AA+

Desde el confinamiento de 2020, el sector de oficinas enfrenta retos para volver a ubicarse en los niveles de ocupación que había antes de la pandemia, por lo que muchas oficinas se están convirtiendo en clínicas u hospitales.

El corredor inmobiliario JLL dio a conocer que en los últimos dos años quedaron vacíos 400 mil metros cuadrados de oficinas de inquilinos que no renovaron sus contratos y para esos espacios se están buscando alternativas de otro tipo de negocio.

Arturo Bañuelos, director de la División de Administración de Proyectos y Desarrollos de JLL México, dijo que las oficinas ya cuentan con infraestructura de calidad como estacionamiento, aire acondicionado, techos altos, pasillos, elevadores, extinguidores, rociadores, detectores de humo, entre otros, por lo que convertirlas a clínicas y hospitales no resulta tan costoso.

"Estamos experimentando bajas en los sectores residencial y de oficinas y esta puede ser una oportunidad para realizar clínicas. Si no hospitales como tal, clínicas ambulatorias que puedan ocupar estos espacios para darles un nuevo uso", comentó.

JLL ha identificado dos tendencias en los hospitales. La primera tiene que ver con el uso de tecnología para hacer cirugías menos invasivas donde se utilizan aparatos especializados, los cuales tienen otros requerimientos de espacio, cableado y uso de energía e internet.

La segunda es que la pandemia también obligó a los hospitales y clínicas a remodelarse, pues han tenido que abrir más el espacio para dejar entrar más aire y luz natural, equipar con muebles que se puedan limpiar y sanitizar más rápido, utilizar pintura lavable e incluso los zoclos del piso tienen que ser curvos en las esquinas para evitar el acumulamiento de microbios y polvo.

"La tendencia es hacer más agradable la sala de espera para tomar un café, para que la gente se sienta más en casa. Ya no los muebles tradicionales de hospital, tienen que ser más amenos, pero con superficies muy fáciles de limpiar y esterilizar", señaló.

"El área de niños parece una ludoteca donde pueden jugar y pintar y que no crean que están llegando al hospital", añadió.

Por su tamaño, cadenas como Grupo Ángeles, Star Médica y Centro Médico ABC son las que amplían el uso de la tecnología y modernizan sus instalaciones.

El sector Salud también incorporó el uso de tecnología como rayos ultravioleta para limpiar espacios, y el aire acondicionado ya no sólo tiene que ser impecable en el quirófano, sino en todo el inmueble para evitar la propagación de enfermedades.

La construcción de un mayor número de clínicas no es exclusiva de la Ciudad de México, también se da en Querétaro, Puebla, Guadalajara, Monterrey y zonas de playa con un alto componente de residentes extranjeros como Los Cabos, Punta Mita y San Miguel de Allende donde se requieren hospitales que puedan atender una emergencia.