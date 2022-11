Panistas se sumarán a la marcha en defensa del INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que su prioridad será defender al INE y a las instituciones, más allá de las alianzas electorales.

En su reunión plenaria de diputados locales, encabezada por su coordinador nacional Enrique Vargas, Cortés dijo que el partido acudirá a la macha convocada para el 13 de noviembre -sin colores partidistas- en defensa del organismo electoral para acompañar a la sociedad civil, porque si no hay libertad de decidir no hay México con futuro.

"Si no hay un INE autónomo, un Tribunal autónomo, no hay un México con oportunidades y esa sí es la cruzada", lanzó.

Destacó que viene la gran batalla al cuidar al Instituto Nacional Electoral (INE), la libertad, la democracia y los tribunales, y en esa gran lucha México cuenta con Acción Nacional.

Señaló que el gobierno no solo ha presionado a los diputados federales, senadores, sino también a los gobiernos estatales y a los municipales.

Cortés expresó que no hay un solo miembro de Acción Nacional que en un Congreso haya votado a favor de la militarización de México y se haya prestado a la presión que ha venido haciendo el gobierno federal.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos advirtió que estamos ante la destrucción del país, pues Morena le ha hecho creer a la gente que la máxima aspiración es recibir un apoyo económico que les sirve, pero no les cambia la vida.

Por ello, los llamó a despertar y abrir los ojos como oposición ante la destrucción de nuestras instituciones, que han costado muchas vidas y décadas de construir.