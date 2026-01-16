Paola Rojas advierte uso de género y leyes para censurar al periodismo

La periodista Paola Rojas afirmó que el periodismo en México, en particular el ejercido por mujeres, enfrenta una coyuntura compleja marcada por el uso indebido de herramientas legales y de género para limitar la libertad de expresión.

Durante un encuentro con suscriptores de EL UNIVERSAL, Rojas señaló que, aunque existen avances discursivos en materia de igualdad, estos no se han traducido en cambios reales dentro de las políticas públicas que protejan efectivamente a las mujeres ni a la prensa.

Al referirse a la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia y a la consigna "no llego sola, llegamos todas", la periodista consideró que la transformación no depende de una sola figura, por relevante que sea. "Es un camino amplio y complejo; no lo allana una sola mujer, pero tampoco lo frena ninguna", sostuvo.

Rojas advirtió que en el ámbito judicial existen condiciones para que quienes ejercen el poder abusen de las leyes y las utilicen como mecanismos de censura. Como ejemplo, citó el caso de la diputada Diana Barreras, quien denunció por violencia política de género a la ciudadana Karla Estrella tras una publicación en redes sociales. La resolución derivó en una multa, su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas y la obligación de emitir una disculpa pública durante 30 días con un texto impuesto por el tribunal.

Para la periodista, la violencia contra la prensa no es un hecho aislado, sino una conducta que puede ser promovida o normalizada desde las más altas esferas del poder. Recordó la agresión verbal del expresidente estadounidense Donald Trump hacia una reportera, episodio que analizó en su columna Prensa cerdita, al advertir que este tipo de discursos generan odio, polarización y pueden escalar hacia la violencia física.

Rojas subrayó que, en el caso de las mujeres periodistas, los ataques suelen dirigirse al cuerpo y a la vida personal, no a los argumentos o investigaciones. Reveló que episodios de su vida privada han sido utilizados de forma reiterada por redes coordinadas y bots para desacreditarla profesionalmente, mediante hashtags y mensajes con el único objetivo de denigrarla.

Finalmente, alertó que la violencia digital ha incrementado de manera brutal los riesgos del ejercicio periodístico en México, donde cualquier cuestionamiento al poder puede derivar en linchamientos virtuales o agresiones reales. Reconoció que, aunque en ocasiones intenta asumir estos ataques para evitar daños a terceros, también ha enfrentado consecuencias emocionales y de salud derivadas de este entorno hostil.