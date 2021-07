Papás de niños con cáncer presentan denuncia contra López-Gatell

Un grupo de 15 padres de niñas y niños con cáncer presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por genocidio, discriminación y omitir garantizar el abasto de medicamentos para los menores.

Esta es la sexta denuncia que los familiares de los menores presentan ante la FGR por el desabasto de medicamentos para darle tratamiento a sus hijos; sin embargo, es la primera que se presenta únicamente contra López-Gatell y también es la primera por el delito de genocidio.

"No tendríamos que estar metiendo denuncia tras denuncia para que los niños reciban algo que por ley les corresponde", señaló Leslie Martínez, mamá de uno de los menores afectados por el desabasto.

La denuncia fue presentada por la abogada Andrea Rocha, quien ha representado legalmente a los padres de los niños y niñas desde la primera denuncia y quien explicó que en esta ocasión se citan las declaraciones del subsecretario López-Gatell, al calificar a los denunciantes de golpistas y acusar que les pagan para protestar contra la actual administración federal, como constitutivas del delito de discriminación.

"También, se denuncia un delito de comisión por omisión porque esta persona (López-Gatell), en su calidad de garante, tiene la obligación de velar por el derecho de las niñas y de los niños así como de garantizar la distribución de medicamentos oncológicos y no lo ha hecho, derivado de esta situación el actúa con dolo y mala fe al declarar que los papás son unos golpistas", dijo.

"Con estas declaraciones menciona que realmente no los quiere ayudar porque no está haciendo su trabajo, también se configura el delito de genocidio y de discriminación", agregó.

Los padres de familia que firmaron la denuncia acudieron a la sede de la FGR con la abogada, acompañados de sus hijos quienes portaban letreros con sus nombres y asegurando que sí existen.

Rocha informó que la FGR les notificó que en la denuncia que presentaron contra la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de los padres de los niños con cáncer, el ministerio público federal determinó no ejercer acción penal, por lo que prevé que la próxima semana soliciten audiencia con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.