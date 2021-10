Papeles de Pandora revelan inversiones millonarias de Legionarios de Cristo

Los Legionarios de Cristo, una congregación religiosa fundada en México, desplegaron por años una red opaca de fideicomisos y empresas subsidiarias que operan desde un paraíso fiscal, revelan hoy los Papeles de Pandora.

De acuerdo con esta investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), que ha destapado a decenas de líderes políticos, empresariales, artistas que han recurrido a paraísos fiscales, los Legionarios de Cristo crearon entre 2010 y 2011 un esquema por el que acumularon más de 295 millones de dólares en activos invertidos en sectores que van del inmobiliario al tecnológico y el petrolero, de acuerdo con el diario El País, uno de los medios participantes en la investigación.

Tras el escándalo desatado por los casos de abusos sexuales, los Legionarios prometieron "limpiar la casa".

Sin embargo, a través de tres fideicomisos en Nueva Zelanda, destino popular entre quienes quieren evadir impuestos, montaron un esquema para poder absorber dinero. Uno de los fideicomisos, The Retirement and Medical Charitable Trust (Fideicomiso Caritativo Médico y de Jubilación,o RMCT), tenía por objetivo "recaudar donaciones y hacer inversiones", pero detrás de él había una estructura formada por otros dos fideicomisos que invertía millones de dólares, indica el diario español.

Los otros dos fideicomisos: Salus Trust y AlfaOmega Trust, fueron abiertos en noviembre de 2011 por el sacerdote mexicano Luis Garza Media y dos de sus hermanos, explica el rotativo.

El dinero iba de Nueva Zelanda, que cuenta con ventajas que permiten la exención de impuestos y la posibilidad de no dejar rastro, a Reino Unido, donde se repartía en inversiones variadas, incluyendo fondos de capital de riesgo en España, que, de acuerdo con La Sexa, impulsan algunas empresas como Glovo, Cabify o Wallbox, consideradas "unicornios" porque no cotizan, pero su valoración supera los mil millones de dólares.

Entre las inversiones identificadas están fondos de capital de riesgo como Seaya Ventures, Samaipata, Arcano Partners y Swanlaab. En Estados Unidos invirtieron en departamentos y en México, según El País, aportaron al menos 16 millones de euros a negocios que van de la inteligencia artificial a los suplementos alimenticios. Los beneficios generados por las inversiones iban a RMCT.

Los Legionarios reconocieron haber creado parte de la estructura para "recibir donaciones", pero rechazaron ser dueños o tener control sobre los fideicomisos Salus y AlfaOmega, donde no hay rastro directo de la congregación. La Legión definió los millonarios beneficios que reciben de los fideicomisos como una "generosa contribución".