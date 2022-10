Paquete económico 2023, acto irresponsable de endeudamiento: Rementería

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto, afirmó que el Paquete Económico 2023 es un acto irresponsable de endeudamiento y lamentó "que este gobierno no tenga el valor civil para aceptar que se equivocaron".

Tras la aprobación en la Cámara Alta de la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos, el líder de los senadores panistas cuestionó:

"¿Cómo vas a sostener una economía si no hay crecimiento y tus gastos siguen creciendo?, porque ahí están, cada año el gasto sigue creciendo, entonces, ¿si no hay mayor crecimiento en la economía cómo la vas a pagar?, ah, ya vimos, con 1 billón 200 mil millones, así es como se va a financiar el desequilibrio".

Rementería del Puerto precisó que el actual gobierno está gastando más de lo que se tiene, y por eso la deuda que quieren adquirir.

"Además lo están gastando mal, porque dijeran, bueno va bien la economía, ¡no es cierto!, este sexenio completo, si bien nos va, saldrá empatado, será una pérdida en materia económica. Este gobierno va a pasar a la historia como el peor gobierno que ha tenido México en décadas, como el más opaco y el más corrupto, aunque les duela es como va a pasar y en esta Ley de Ingresos, que es un acto verdaderamente irresponsable de endeudamiento del país, y ahí están los números, no me los invento, son datos oficiales", indicó.

El legislador veracruzano condenó que hayan acabado con el Seguro Popular, a través del Insabi, y ahora van con el IMSS Bienestar; en el rubro de infraestructura, mencionó cuatro de los proyectos que realizan en todo el país, como el Tren Maya, el transístmico y la refinería donde han derrochado dinero sin transparentarlo.

"Es lamentable que no tengan el valor civil para decir ´nos equivocamos y aprovechemos para corregir´, en esto que es el instrumento de política pública en materia económica más importante que puede tener un país, hacer las cosas como se deben hacer, de manera responsable, analizando, proponiendo cosas y no solamente obedeciendo como lo hacen", concluyó.