Para labores refinería de Salina Cruz, en Oaxaca por falla

Las 28 plantas de la refinería "Antonio Dovalí Jaime" del puerto de Salina Cruz suspendieron este jueves sus operaciones debido a una falla eléctrica en el sistema que alimenta la producción de gasolinas, diesel, turbosina y otros derivados de hidrocarburo.

Aunque los directivos de la planta refinadora no emitieron información oficial, los trabajadores petroleros dieron a conocer el incidente a través de sus redes sociales, en las que compartieron las fotografías que mostraban las largas columnas de humo hacia el cielo.

Una falla en el sistema eléctrico que alimenta a los turbogeneradores sacó de operación a las 28 plantas con las que cuenta la refinería de Salina Cruz, explicaron los petroleros mediante mensajes telefónicos.

Como consecuencia del paro total de la refinería, todos los mecheros comenzaron a desfogar llamas y humo que cubrieron buena parte de la zona nororiente de la ciudad porteña, como parte de un proceso natural tras el paro de las plantas.

"Siempre ocurren esas fallas, la semana pasada también hubo humo en cielo que porque se dañó una planta conocida como catalítica", dijo una vecina que se dedica a vender alimentos cerca de la portada principal, desde donde se percibían las fumarolas.

Funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) no informaron oficialmente del paro total de la refinería, y tampoco dijeron si la planta reanudarás operaciones en las próximas horas, por lo que en medio de las fumarolas, crecía la incertidumbre de los vecinos.

Al respecto, el director de Protección Civil del gobierno municipal de Salina Cruz, Rafael Ramírez, aseguró que de acuerdo con la información que le proporcionaron del área de seguridad de Pemex sí hubo un fallo en la refinería, pero el paro de labores no fue en toda la refinería.