Para mí no hay 10 de mayo: Sonia

Atizapán de Zaragoza, Méx.- “Me duele mucho vivir un 10 de mayo sin mis hijos, sin él”, afirma Sonia al pedir justicia y la detención de Emiliano, quien era “el mejor amigo de mi hijo y lo asesinó” dentro de su casa en Condado de Sayavedra y ahora está prófugo.

Kevin Atzin Miranda Fonseca de 17 años, fue asesinado el 11 de noviembre de 2018, cuando como jugador de futbol americano acudió a celebrar el triunfo en la semifinal entre Redskins y Bucaneros al exclusivo fraccionamiento Condado de Sayavedra, invitado por su amigo Emiliano.

A las 23:15 horas del sábado 10 de noviembre de 2018 “recibí el último mensaje de mi hijo”, quien me envió una foto de que estaba en compañía de El Pirri, como llamaba a Emiliano, quien también tenía 17 años.

Fue hasta el domingo 11 de noviembre cuando recibieron una llamada del papá de Emiliano diciendo que Kevin Atzin “no estaba bien”, que había recibido un balazo.

“Durante seis años estuve callada por recomendación de la fiscalía y abogados que me prohibieron hablar para no violar los derechos humanos del asesino y para no entorpecer el debido proceso”, pero ahora ya hay una sentencia ratificada en tribunales de que “Emiliano es el asesino de mi hijo, quien debe ser detenido, porque está prófugo” enfatiza Sonia.

Ella abraza y acaricia el casco de futbol americano de Redskins que usó Kevin y decidió abrir una caja envuelta como un regalo que desde 2018 le dieron los amigos de su hijo que no había tenido el valor de ver.

“Hoy la abro porque ¡quiero justicia!”, reitera Sonia con lágrimas mientras abría la caja de la que emergió el número 58 que era el que portó Kevin como jugador de Redskins y que su padre se tatuó en el pecho.