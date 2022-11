Para Morelos somos una burla, una basura: hermano de Ariadna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- "Para Morelos somos una burla, somos basura, nos vieron la cara de tontos" dijo Omar Rodríguez Díaz, hermano Ariadna Fernanda, quien murió por un trauma múltiple y cuyo caso ha conmocionado a México, pues inicialmente la fiscalía de ese estado había dicho que la joven murió por congestión alcohólica.

Rodríguez Díaz dijo que sostuvieron una reunión con la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.

La reunión tuvo lugar tras la manifestación que los familiares, amigos y activistas organizaron en las calles del centro de la Ciudad de México esta tarde, exigiendo justicia para la joven. "¿Morelos ayuda a asesinos?", "No quiero flores de mi feminicida" o "Agradezcan que exigimos justicia y no venganza" eran algunas de las pancartas y gritos que las y los manifestantes llevaron en su protesta.

Esta marcha comenzó en el Monumento a la Revolución y estaba programada para llegar el Zócalo, pero cambió de rumbo y el contingente se dirigió a las oficinas de la FGJCDMX.

El hermano de Ariadna aseguró que en la reunión les comentaron que la Fiscalía General de la República ya tiene carpeta de investigación abierta en contra el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

También denunció que la fiscalía de Morelos les limitó el acceso a la carpeta a él y sus familiares. "Gente que tiene dinero y poder puede mover lo que quiera", comentó.

Los familiares también se pronunciaron en contra de los dos implicados. Calificaron como una burla el hecho de que Rautel, acusado de asesinar a Ariadna, se haya presentado en el funeral de Ariadna junto con su novia, Vanessa, hoy también detenida.

"Yo no sé qué hizo Vanessa pero ya los videos lo van a determinar", dijo Omar Rodríguez.

"También tenemos la intención de reunirnos con la jefa de gobierno para ver qué sigue. Estamos 100% conformes con lo que ha dicho la Jefa de Gobierno y la Fiscalía de la Ciudad" declaró Omar Rodríguez.