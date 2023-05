Partido homenaje a Brady tendrá los boletos más caros de la temporada

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- El partido entre los Philadelphia Eagles y los New England Patriots en el que se homenajeará a Tom Brady tendrá en promedio el boleto más caro entre los cinco más solicitados de la temporada 2023 de la NFL que arrancará en septiembre próximo.

La media del costo para estar presente en el reconocimiento a Brady, considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, será de 807 dólares.

El pasado 11 de mayo el propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, anunció que su equipo homenajeará en su primer partido en casa de la temporada 2023 a Brady, quien llevó a su equipo a ganar seis Super Bowls.

"Estoy feliz de decir que lo invité a regresar y estar con nosotros en el juego inaugural para dejar que los fanáticos en New England le agradezcan por el gran servicio que nos brindó durante más de 20 años", informó el dueño de los Pats.

Tom Brady, de 45 años, se retiró de la NFL en febrero pasado luego de jugar 20 campañas con los Patriots, con los que sumó seis anillos de Super Bowl, y tres años con los Tampa Bay Buccaneers, equipo con el que ganó un Super Bowl.

El anuncio de que Brady estaría en el duelo inaugural de los Pats en su hogar, el Gillette Stadium, provocó que el precio de las entradas se disparara.

El costo promedio del boleto para estar en el duelo de homenaje a Brady supera por más de 300 dólares al del juego que se realizará en la semana cinco entre los Dallas Cowboys y los San Francisco 49ers en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el segundo más esperado de la temporada 2023, que tiene un costo medio de 501 dólares.

El tercer partido que más expectación ha levantado será el que inaugurará la temporada 2023 el 7 de septiembre entre los campeones Kansas City Chiefs que recibirán en el Arrowhead Stadium a los Detroit Lions. El precio promedio de la entrada para este juego es de 444 dólares.

En el escalón cuatro de los duelos que nadie quiere perderse está el de la semana cuatro en el que los Chiefs visitarán en el MetLife Stadium a los New York Jets liderados por Aaron Rodgers.

El quinto juego con el promedio de entrada más elevado es de la rivalidad más añeja en la NFL que protagonizarán los Green Bay Packers y los Chicago Bears con una media de 349 dólares.