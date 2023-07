Partido Verde propone sancionar a quienes no voten en elecciones

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 15 (EL UNIVERSAL).- La diputada María del Carmen Pinete Vargas (PVEM) propuso reformar la Constitución para sancionar a quienes no voten en elecciones, consultas populares y procesos de revocación de mandato.

La sanción sería suspender por un año la utilización de la credencial de elector como medio de identificación personal, o una multa equivalente de 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, mil 037.4 pesos, de acuerdo con el valor de la unidad para 2023.

La legisladora señaló que el voto, además de ser un derecho, también es una obligación de los ciudadanos, establecida en el artículo 36, fracción III, de la Carta Magna.

"A pesar de que desde hace años se han emprendido diferentes campañas de concientización por parte de las autoridades electorales federales y locales, los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales sobre la importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales, aún falta mucho por hacer para elevar el porcentaje de electores que acuden a las urnas a cumplir con su obligación de votar", refirió.

Dijo que en 27 países se sanciona a los ciudadanos que no participan en las elecciones. La iniciativa fue enviada a las comisiones de Puntos Constitucionales a la de Reforma Política-Electoral para su análisis.