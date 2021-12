Pasajera denuncia que Aeroméxico extravió a su perrito Kobe

Una pasajera denunció que la aerolínea Aeroméxico perdió a su mascota llamada Kobe.

La madrugada de este martes, la usuaria en Twitter @eleneasg denunció en la red social que en su vuelo Denver-Monterrey con escala en Ciudad de México, Aeroméxico le perdió la pista a su perrito Kobe y que ella sabe que está en el Aeropuerto Internacional de la CDMX por su airtag.

"Nadie me sabe decir en dónde está. Yo se que está en el aeropuerto internacional de México por su airtag".

Horas después informó que la mascota ya había sido localizada.

"¡Encontraron a Kobe! Me enviaron estas fotos de él. Sigue en el aeropuerto internacional de la cdmx, aún no tiene vuelo programado para Monterrey. No me quiero ni imaginar la ansiedad que debe estar sintiendo en estos momentos. Gracias a todos por compartir".