Pasajeros quedan atrapados en un autobús durante impacto de "Otis"

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- El potente paso del huracán "Otis" por el estado de Guerrero ha dejado varios videos en redes sociales como muestra del impacto que ha dejado en la entidad luego de tocar tierra la madrugada de este miércoles en el puerto de Acapulco.

Una de esas grabaciones muestra a los pasajeros atrapados en el autobús en el que viajaban.

En las imágenes se puede observar la forma violenta en como entra la lluvia y el viento al parecer por una ventana en la parte trasera del autobús, mientras se ve a tres pasajeros hincados en el centro del pasillo.

En la grabación se pude escuchar como sopla el viento mientras mueve el vehículo de un lado para el otro.



No hay reportes de víctimas mortales

Hasta la tarde de este miércoles, el fenómeno meteorológico ha dejado incomunicado el puerto de Acapulco, con vías bloqueadas y cortes de energía y comunicaciones, lo que ha impedido determinar los daños en algunas partes.

"Otis" impactó como huracán categoría 5 con vientos sostenidos de 270 km/h y fue considerado potencialmente catastrófico.

Durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se tenían reportes de daños severos en la carretera de la Costa Grande y que la mayor preocupación es la gente que vive entre Acapulco y Zihuatanejo.

Hasta las 12:00 horas de este miércoles no había reportes de víctimas mortales.