Pasaporte mexicano: costos, requisitos y cómo tramitarlo en 2021

Si eres mexicano y quieres viajar al extranjero, debes contar con un pasaporte vigente. Tramitarlo en una delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores es muy sencillo, pero requieres pagar una cuota. Este 2021, aumentó el costo para tramitar el pasaporte. El precio a pagar depende de la vigencia de la que quieres que sea tu pasaporte. Te compartimos el listado que publicó la SRE en su página de internet.



Costos del pasaporte mexicano en 2021

Antes de tu cita, deberás pagar la cuota correspondiente según la vigencia de tu pasaporte. Lleva tu formato de pago al banco.

1) Pasaporte de 3 años: $1,345 pesos.

2) Pasaporte de 6 años: $1,845 pesos.

3) Pasaporte de 10 años: $2,840 pesos.

Las personas con discapacidad, mayores de 60 años y trabajadores agrícolas temporales en Canadá pueden solicitar un descuento del 50% en el costo.



¿Cómo sacar la cita para pasaporte en 2021?

Puedes solicitar una cita para tramitar el pasaporte mexicano por teléfono o por internet. En el trámite por teléfono deberás llamar al 800 80 10 773 y esperar a que la operadora te guíe y un trabajador de la SRE tome tus datos. Si eres paciente a esperar la contestación, tomarán tus datos rápidamente y, contando desde ese momento, tendrás una cita en menos de cinco minutos.

En el trámite por internet, tú mismo deberás llenar un perfil con tus datos para que el sistema los registre y te arroje las fechas disponibles para citas. Explicamos cada procedimiento.



Cita para pasaporte mexicano por teléfono

1) Antes de marcar, determina en qué oficina de la SRE deseas llevar a cabo el trámite. Pues te lo preguntarán y tendrás que dar una respuesta inmediata. Encuentra las sedes en este directorio de la SRE, la mayoría abre desde las 8:00 a.m.

2) Ten a la mano tu CURP (tu INE la tiene), una hoja y un bolígrafo para anotar requisitos previos a la cita.

3) Llama al número 800 80 10 773. Puedes marcar de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 16:00 horas.

4) Primero escucharás un aviso de privacidad de datos personales. Déjalo pasar, pero presta atención a las indicaciones.

5) Te pedirán seleccionar el tipo de trámite que harás. Selecciona cita para pasaporte con el número 1. Puedes marcar 2 para escuchar los requisitos.

6) Tras comunicarte que deberás presentarte a tu cita 15 minutos antes y con el pago de derechos, te preguntarán si deseas tramitar una cita individual o familiar. Selecciona la opción que más te convenga.

7) Conectarán tu llamada con un operador, quien te preguntará tu CURP, nombre completo, fecha de nacimiento y oficina donde quieres llevar a cabo tu trámite. También te preguntará tu dirección de correo electrónico y la repetirá para confirmarla. Es importante que le hagas notar cualquier error, si existe.

8) El operador te dirá qué fechas y horarios tiene disponibles. Si no puedes en la fecha que te indican, sugiere una posterior. Puedes elegir.

9) Después de la llamada, te llegará un correo con:

- Hoja de confirmación de la cita.

- Una ficha de datos complementarios (que deberás llenar a mano).

- Un link para descargar la hoja de ayuda del pago correspondiente y un link para más información.



Cita para pasaporte mexicano por internet

1) Si solicitarás la cita por internet, primero es necesario crear una cuenta en el portal https://citas.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf.

2) Ingresa nombres, apellidos, teléfono, correo electrónico y generar una contraseña de acceso.

3) Después, debes llenar el pre-registro al introducir tu CURP y corroborar tus datos personales.

4) Luego introduce el tipo de pasaporte que tramitarás y su vigencia. Si se trata de renovación, también deberás ingresar el número de tu pasaporte.

5) Selecciona el documento con el que probarás tu identidad y nacionalidad, como acta de nacimiento, cartilla militar, título o cédula profesional, credencial de elector, carta de naturalización, certificado o declaratoria de nacionalidad mexicana.

6) Revisa las oficinas de la SRE que se encuentran cerca de tu casa o trabajo y pide la que mejor te convenga, en los horarios y fechas disponibles.

7) El sistema te arrojará las fechas disponibles para tramitar el pasaporte. Selecciona una.

8) Imprime el formato de pago generado por el sistema y llévalo al banco al momento de pagar.



Requisitos para tramitar el pasaporte en 2021

El día que acudas a tu delegación u oficina de enlace, deberás presentarte con los siguientes documentos. No olvides ninguno.

1) Copia certificada del acta de nacimiento o carta de naturalización o certificado de nacionalidad mexicana. Sólo debes presentar uno de esos documentos.

2) Identificación oficial con fotografía. Puede ser tu INE, cédula, título profesional, INAPAM o cartilla militar.

3) Lleva tu credencial de elector con una copia por ambos lados en la misma hoja.

4) Comprobante de pago de derechos del pasaporte, talón original y sellado por el banco.

5) Hoja de confirmación de la cita.

6) Para menores de edad, se requiere también identificación y presencia de ambos padres. Ya no debes llevar fotografía; la toma digitalmente el personal de la SRE el día de la cita.



Cuando sea el día de tu cita para tramitar el pasaporte mexicano...

1) No olvides llevar tu credencial de elector, con una copia por ambos lados en la misma hoja, una copia certificada de tu acta de nacimiento, la hoja de tu cita y el comprobante de pago emitido por el banco. Recuerda que ya no debes llevar fotografías.

2) Procura llegar 15 minutos a la cita, para evitar perder tu lugar por contratiempos.

3) Al llegar, avísa en la entrada que ya cuentas con cita para tramitar el pasaporte, para que te señalen la fila en la que debes formarte.

4) Sigue las indicaciones del personal del lugar y acomoda los papeles en el orden que te solicitan, para que ingreses más rápido.

5) Después de corroborar tus datos con los que ingresaste al sistema, te tomarán la fotografía, huellas dactilares y lectura de iris.

6) Luego de una espera de entre 10 y 60 minutos, te entregarán tu pasaporte impreso y listo para usar inmediatamente.



Durante la pandemia hay restricciones

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que suspende la emisión de pasaportes mexicanos y las actividades en sus delegaciones de Mexicali y Tijuana, ubicadas en Baja California, así como en las de Naucalpan de Juárez y Toluca de Lerdo en el Estado de México. La suspensión del trámite de viaje será entre el 26 de diciembre de 2020 y el 10 de enero de 2021. No obstante, el periodo podría extenderse si las condiciones no son favorables por la crisis sanitaria.

Estas suspensiones del trámite de pasaporte mexicano se suman a la de Ciudad de México, donde fueron pausados los trámites de renovación y primera vez hasta nuevo aviso. Si tramitarás tu pasaporte mexicano durante la pandemia, recuerda acudir con cita previa y portar cubrebocas en todo momento. De preferencia, lleva una careta de acrílico y guantes de látex. No se te permitirá el acceso a las instalaciones si presentas síntomas de gripe o Covid-19.