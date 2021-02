Pasos a seguir después del registro de adultos mayores en mivacuna

La segunda fase de vacunación contra el Covid-19 en México dio inicio para que la personas de 60 años y más puedan recibir el antígeno.

Para las personas que ya se encuentren registradas en la página https://mivacuna.salud.gob.mx los pasos a seguir son los siguientes:

1. Esperar la llamada donde se proporcione la fecha y el lugar a donde se deberá acudir a recibir la vacuna.

2. Cuando llegue la fecha indicada, se recomienda desayunar y tomar los medicamentos antes de llegar al centro de vacunación.

3. Llegar 15 minutos antes de la hora citada; no se recomienda llegar con mucha anticipación para evitar tiempos largos de espera.

4. La persona que recibirá la vacuna deberá llevar credencial del INE.

5. Luego de haber recibido la vacuna, se deberá esperar 30 minutos en el área de observación con el fin de confirmar si la reacción es positiva, de ser así, la persona vacuna podrá retirarse.

6. Posterior a la primera aplicación, se deberá esperar nuevamente la llamada para confirmar la segunda aplicación.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López -Gatell Ramírez, informó que el orden de registro de adultos mayores para ser vacunados contra el Covid-19 no depende de la fecha de registro en la plataforma habilitada por el gobierno federal, pues aseguró que hay vacunas para todos.

El Gobierno federal señala que los adultos mayores no deberán de olvidar que aún después de la vacuna se debe de seguir con la medidas sanitarias que durante la pandemia se han llevado a cabo, como usar cubrebocas, realizar higiene de manos y guardar la sana distancia.