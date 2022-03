Patricia Armendáriz pide a SRE desmentir "burdo escrito" de AMLO

Luego de que el Gobierno de México difundió un comunicado en el que llamó "borregos" al Parlamento Europeo por condenar el asesinato de periodistas en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que no es ningún insulto y admitió que él fue quien redactó el texto.

En su conferencia mañanera de este viernes en Tapachula, Chiapas, López Obrador leyó el comunicado del Gobierno de la República que se difundió para que la población conociera su contenido.

Ante las reacciones a favor y en contra de la respuesta del gobierno de López Obrador a los eurodiputados, la diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz, primero pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que desmintiera el "burdo escrito", pero después respaldó la respuesta.

"Por favor SRE favor de salir a desmentir que este burdo escrito provenga efectivamente del Gobierno de México, López Obrador", escribió la también empresaria en un mensaje en Twitter.

Pero en otro mensaje, Armendáriz escribió: "Mi solidaridad con la respuesta de López Obrador que no es una pieza de diplomacia pero pone un basta a este tipo de ataques de mexicanos usando órganos extranjeros de presión".

En otro mensaje, la diputada por Chiapas expresó que "efectivamente el comunicado es real": "Me metí al texto provocativo del parlamento".

Al hacerle ver que el comunicado lo redactó el presidente López Obrador, la legisladora chiapaneca justificó: "Si caray. Aprendí algo hoy. El presidente prefiere ser directo sin importar las formas cuando se trata de defender a la 4t".

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que calificar como "borregos" al Parlamento Europeo no es ningún insulto, después de que ayer en un comunicado, la Presidencia de la República respondió a los parlamentarios europeos que es lamentable que se sumen como al grupo opositor de la 4T, ante su exigencia de frenar la violencia contra comunicadores en México.

"Es lamentable que se sumen como borregos, y esto no es ningún insulto. Cuando me tocó ir al Parlamento Inglés en Londres que se ponen cara a cara, conservadores y liberales, y cuando está hablando un legislador ya sea conservador o liberal empiezan los opositores a decir ´meee´, ´meee´, yo creo que eso es lo que significa. Aquí en México sí sabemos que es ser borregos", dijo.