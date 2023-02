Patrimonio cultural de Banamex es importante que se quede: AMLO

A-AA+

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la operación de la venta del banco Banamex está en espera, y solo tiene información de que las negociaciones van por buen camino.

"Están en espera, es lo que puedo comentar, solo sé que van muy bien las cosas, y yo espero que pronto, muy pronto ya se dé a conocer lo de esta operación muy importante, porque va a significar darle certidumbre a trabajadores de este banco, significa también darle certidumbre a los clientes de este banco, significa que se mantenga un banco importante en el país, que se pueda llevar a cabo la operación con la participación de mexicanos", comentó.

Además, refirió que con dicha transacción, el patrimonio cultural de Banamex "es muy importante se quede en nuestro país, que se conserve en México".

Y acusó que en el sexenio del expresidente Vicente Fox, cuando se vendió dicho banco, no se pagaron los impuestos que generó la operación.

"A diferencia de antes, cuando lo vendieron, no pagaron ni un centavo de impuestos, estamos hablando de otros tiempos, cuando era presidente Fox, porque lo veo muy activo en las redes, para que no se enoje tanto, nada más recordarle que siendo él presidente y estando de secretario de Hacienda Gil Díaz", aseguró.

Y calculó que debieron haberse pagado alrededor de 12 mil millones de pesos en impuestos. "Pues todo se acomodó para que no pagaran impuestos, tenían que haber pagado como en ese entonces, como 12 mil millones de pesos, ahora al darse esta operación van a pagar los impuestos, en este caso los que están en la operación, no nos cae nada mal este ingreso para el presupuesto público", dijo.