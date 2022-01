Patrones no les hacen válido permiso en línea

Ciudad de México.- A pesar de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció el martes la reactivación del Permiso COVID-19 en línea, para que los trabajadores enfermos no saturen los centros de salud en busca de una incapacidad, empleados señalan que sus patrones no les hacen válido dicho documento.

Guadalupe tiene 22 años, trabaja en una tienda departamental y dio positivo a Covid el lunes 10 de enero. En su empleo le pidieron una prueba positiva expedida por el sector público y el trámite de la incapacidad; le advirtieron que el permiso en línea no es válido.

"Creí que habría más comprensión de mis jefes directos. De qué sirve que nos digan que nos aislemos con cualquier síntoma si eso no vale en los trabajos, o que hagan lo del permiso en línea si a fuerza me piden la incapacidad. Yo hoy soy un riesgo para los demás, viajo en transporte público y aunque traigo doble cubrebocas y no hablo, el riesgo está ahí".

El caso de Ernesto es parecido: su hermana dio positivo el lunes, por lo que él acudió a un médico particular, donde le hicieron una prueba rápida, y también dio positivo.

En su empleo, sus jefes le dijeron que para poderse ausentar necesitaba presentar una prueba realizada en un kiosco de la Ciudad de México, en un centro de salud o en el Instituto Mexicano del Seguro Social.