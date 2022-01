Pedirán informe a Conacyt por discriminación a becarias embarazadas

La Comisión de Igualdad de Género aprobó solicitar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) un informe por posibles actos de discriminación contra becarias embarazadas.

En reunión ordinaria, la diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (PRI) expuso que el día de ayer se generó información en medios de comunicación respecto a la discusión del reglamento en donde se pretende suspender becas cuando alguna de las estudiantes o investigadoras se encuentren embarazadas. Por ese motivo, propuso a las integrantes de la Comisión elaborar un exhorto para revocar esa decisión.

Ana María Balderas Trejo, diputada del PAN, se sumó a la petición de hacer un pronunciamiento al respecto. "Es lamentable que en este siglo se generen este tipo de acciones que son retrógradas para la sociedad".

La diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez (PRI) coincidió en que se debe asegurar que no se realice ningún tipo de acto de discriminación a ninguna mujer que quiera acceder a los diversos apoyos del Gobierno. "Este es un tema de discriminación, no se debe limitar la participación de mujeres en ningún sentido".

Por el PRI, la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo consideró necesario que la Comisión fije su postura respecto al tema. "Vayamos más allá, discriminar a una mujer no es opción".

La diputada Judith Celina Tanori Córdova (Morena) estimó que no se puede emitir pronunciamiento al respecto hasta no conocer a detalle lo que se piensa modificar en dicho reglamento. "Probablemente exista una mala interpretación".

También de Morena, la diputada Beatriz Rojas Martínez comentó que la Comisión debe asumir el trabajo para avanzar en el derecho y reconocimiento de las mujeres en todos los ámbitos. "Debemos analizar bien la problemática y con más elementos fijar una postura correcta.

La diputada Merary Villegas Sánchez (Morena) dijo que la Comisión no puede fijar una postura sin antes conocer la información correcta del tema. Consideró que lo indicado es que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) aclare el fondo.

Por el PVEM, la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz mencionó que se debe solicitar la información correcta y de ahí partir a emitir una opinión. "Debemos buscar el progreso de las mujeres sobre todo en el ámbito de la ciencia y la tecnología".

María de Jesús Rosete Sánchez, diputada del PT, estimó que se debe emitir una solicitud de información para analizar lo que está sucediendo en torno al tema. "La inclusión y los derechos no deben poner en desventaja a las mujeres".

La presidenta de la Comisión, diputada Julieta Kristal Vences Valencia, informó que la Comisión emitirá una solicitud al Conacyt para que brinde la información correcta y, en su momento y analizando dicha información, fijarán una postura a través de una conferencia de prensa.