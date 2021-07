'Pegasus' desnuda talante autoritario de gobiernos neoliberales: Delgado

La revelación del espionaje a periodistas y líderes políticos y sociales con el programa Pegasus desnuda el talante autoritario de los gobiernos neoliberales, declaró Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena.

A través de un comunicado, Delgado señaló que con presupuesto público, en anteriores administraciones fueron espiados críticos y opositores políticos.

Delgado refirió que con la llegada de la Cuarta Transformación se terminaron los gobiernos autoritarios, antidemocráticos y violadores de los derechos humanos porque se cortó de tajo con el uso faccioso de los recursos del país y se desterraron las viejas prácticas.

"Hoy, por primera vez, tenemos un Gobierno de convicciones y principios que antepone siempre a quien más lo necesita. Esta Cuarta Transformación busca que vivamos en una auténtica democracia, donde el pueblo mande, donde periodistas, empresarios, intelectuales y la oposición, así como todas y todos los mexicanos, puedan expresarse con total libertad sin temor a represalias políticas", destacó Delgado.

Añadió que a pesar de que por años en los gobiernos del "PRIAN" se persiguieron, desaparecieron y torturaron a quienes pensaban diferente, ahora México tiene un gobierno que no espía, no persigue y no tortura, y que por el contrario está regenerando la vida pública del país.

"En Morena y en la Cuarta Transformación tenemos el firme compromiso de hacer valer las libertades, de buscar la justicia social y terminar con la impunidad. Trabajamos por construir un país en donde se respeten con plenitud los derechos humanos, donde se termine con la violencia y se construya la paz", manifestó.