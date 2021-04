Pemex confirma 6 heridos por incendio en la refinería Lázaro Cárdenas

Tras el incendio registrado en la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz, Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó la tarde de este miércoles que, de forma preliminar, se tiene el registro de 6 personas heridas: cinco por intoxicación y uno por quemaduras.

La empresa del Estado confirmó el incendio en el área de bombas de la refinería General Lázaro Cárdenas, por lo que el área de transferencia de la refinería quedó fuera de operación totalmente.

En este lugar se registraron hasta cinco explosiones al interior de las instalaciones.

Además, a través de su cuenta de Twitter, Pemex detalló que hasta el momento se no reportan fallecidos y los heridos no son de gravedad.

De acuerdo con fuentes del sector, la petrolera activó los protocolos y operativos de emergencia en desalojo de personal y activó las cuadrillas de contra incendio para controlar el fuego.

El fuego no ha podido ser controlado, lo que ha provocado alarma entre la población aledaña a las instalaciones.

Pemex, agregaron fuentes consultadas, activó el código naranja que establece la llegada masiva de heridos a los hospitales de la región ante estas fuertes explosiones.

Reportes extraoficiales refieren que cuadrillas de trabajadores estaban haciendo cambio de equipo en uno de los tanques de almacenamiento del área de transferencias cuando ocurrió el incidente.

Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector Hidrocarburos, Ángel Carrizales, confirmó el evento a través de su cuenta de Twitter.