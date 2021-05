Pemex justifica la compra de refinería en Houston para la "autosuficiencia"

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Petróleos Mexicanos (Pemex) justificó este miércoles la compra por 596 millones de dólares de la refinería Deer Park de Shell en Houston, Texas, para alcanzar la "autosuficiencia energética" del país.

"Será un paso muy importante para el cumplimiento de la autosuficiencia en la producción de combustibles planteada por el presidente de la república (Andrés Manuel López Obrador)", sostuvo el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en la rueda de prensa diaria de Palacio Nacional.

El directivo detalló que Pemex contaba con el 49.95 % de las acciones tras una asociación de 1993 con Shell, que controlaba el 50.05 % restante y que espera concretar la transacción en el último trimestre de este año.

La operación, que también incluye el inventario de crudo y petrolíferos, consistirá en 106 millones de dólares en efectivo y 490 millones de dólares de deuda de Shell, precisó Oropeza.

La refinería tiene una capacidad de 340,000 barriles diarios, de los que 110,000 son de gasolina, 90,000 de diésel, 90,000 de turbosina y el resto de otros productos, enunció el director de Pemex.

"Esta decisión se inscribe en el objetivo de lograr a corto plazo producir el total de combustibles que se requieren en México y para lo cual se están rehabilitando las seis refinerías del sistema nacional, se está construyendo la refinería de Dos Bocas", manifestó.

La compra ha despertado críticas porque Shell había anunciado en febrero pasado el cierre de la planta Deer Park porque no se podía costear y como parte de un plan de reestructuración para deshacerse de la mitad de sus refinerías para la transición energética.

Pero Oropeza aseguró que Deer Park no estaba contemplada dentro de las refinerías que Shell pretendía vender, pero el presidente López Obrador insistió en su adquisición.

"Se llevó a cabo toda la operación en sigilo porque así se hacen estas operaciones, sino se hubiese roto la negociación, pero además imagínense si lo hacemos público desde el principio, a nuestros adversarios los conservadores no les gusta nada", dijo después el mandatario.

El "rescate" de la empresa del Estado y del petróleo es una de las principales apuestas de López Obrador, quien reiteró la meta de producir 1.8 millones de barriles diarios de combustible para destinarlos de forma exclusiva a gasolinas para consumo nacional.

Pero la petrolera del Estado perdió 21,417 millones de dólares en 2020 en "la mayor crisis" de su historia, según admitió la propia empresa, que en el primer trimestre de 2021 todavía registró pérdidas por 1.813 millones de dólares.

Aun así, el Consejo de Administración de Pemex aprobó por unanimidad la compra y se presentó en su defensa en la rueda de prensa.

"Consideramos que se trata de una excelente iniciativa respaldada por los grupos técnicos expertos de Pemex que incrementa de forma inmediata y, sobre todo, a muy bajo costo, el procesamiento del crudo y la producción de petrolíferos", indicó la consejera Laura Itzel Castillo.

"Deuda de Deer Park asciende a 980mdd y sin utilidades en 2020"

Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), reconoció esta mañana de miércoles que la refinería de Deer Park -que costará al gobierno mexicano 600 millones de dólares – arrastra una deuda de 980 millones de dólares.

En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Pemex aceptó que esta planta localizada en Houston, Texas, no tuvo utilidades el año pasado.

"La refinería de Deer Park ha venido teniendo utilidades a lo largo de todos los años, a excepción del año pasado fue el Covid. De ahí, fuera de las farmacéuticas y de las tiendas de alimentos, yo creo que pocas empresas en el mundo tuvieron ganancias. En el año pasado no hubo ganancia en esta empresa, pero a lo largo de todos los demás años ha tenido una actividad constante, un buen desempeño y utilidades", señaló.

"¿Cuánto es la deuda que tiene esta empresa?", se le preguntó.

"La deuda asciende a alrededor de 980 millones de dólares", contestó.

"El petróleo es el mejor negocio del mundo", afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que el petróleo "es el mejor negocio del mundo" y aseguró que la planta de Deer Park, que esta semana Pemex compró por 600 millones de pesos, no registra pérdidas.

Este martes, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado calificó de "sinsentido" la compra de Pemex de la refinería Deer Park, pues aseguró que la planta tuvo pérdidas en 2019 por mil 438 millones de dólares y de 4 mil 56 millones de dólares en 2020.

"Acerca de si es buena compra o mala compra sobre la utilidad, ya se dijo aquí de que no quería vender Shell esta planta", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

-"¿Pero hay pérdidas o utilidades en la planta?", se le cuestionó.

"No hay pérdidas, no existen pérdidas, es que el petróleo es el mejor negocio del mundo. Había pérdidas, cuando imperaba la corrupción. ¿Cómo no iba a haber pérdidas, si se hace un acuerdo con Calderón para venderle gas a Odebrecht al 25% de su costo en el mercado, que Pemex subsidiara a Odebrecht, pues como no va haber perdida", respondió.

-"¿En esta planta?", se le preguntó.

"No ha tenido pérdidas, ha habido ganancias, lo que se ha hecho es reinvertir las utilidades", agregó.

