Pemex mantiene abasto en Poza Rica a pesar de lluvias en Veracruz

Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago

Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago

Por El Universal

Octubre 10, 2025 03:23 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, pese a las fuertes lluvias en el norte de Veracruz, que han dejado afectaciones, la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) Poza Rica continúa recibiendo combustibles y operando con energía eléctrica.

A través de sus redes sociales, la empresa petrolera indicó que el nivel del agua en la zona está contenido, y que se mantiene vigilancia constante ante cualquier eventualidad.

Pemex agregó que la instalación cuenta con el personal necesario para garantizar la operación y atender cualquier emergencia ante las precipitaciones en esa zona del estado, donde suman 48 municipios afectados por lluvias y el desbordamiento de algunos ríos.

