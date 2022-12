"Pemex no paga": médicos denuncian falta de pago y amenazas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- Tras recibir amenazas de perder su residencia si continuaban manifestándose para exigir el pago correspondiente de su aguinaldo, más de 100 médicos residentes de hospitales de Pemex exigieron frente a la Torre de Petróleos Mexicanos el cumplimiento de sus derechos laborales.

Los doctores aseguraron que además de la falta de pago y amenazas, no han percibido un aumento salarial, como lo indicó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en octubre pasado durante su conferencia matutina.

"Somos más de 800 médicos los que trabajamos jornadas maratónicas por el bienestar de nuestros pacientes, además de la vocación que tenemos, pero esto es un abuso que viene encaminado desde inicio de año con la falta de cumplimiento a las garantías de los derechos laborales de todos los médicos en formación y residentes del sector público y privado del país", dijo a EL UNIVERSAL, el médico internista, Osvaldo Castellan.

"Pemex no paga", "Pemex corrupto" y "Pemex me amenaza", fueron las consignas que los jóvenes lanzaron durante el cierre de la avenida Marina Nacional, en ambos sentidos a la espera de que el vocero del Frente Nacional de Médicos Residentes de Petróleos Mexicanos, René Palacios, llegara a un acuerdo con las autoridades correspondientes del organismo, pero en las oficinas se le negó el diálogo.

Ante la negativa, los jóvenes anunciaron que se mantendrán afuera de la Torre de Pemex hasta que su pliego petitorio sea recibido. "¿Quieren que hagamos la guardia aquí hasta que nos escuchen? ¡Pues vamos a hacer aquí la guardia!", expresaron.

A las tres de la tarde de este miércoles, médicos residentes del Hospital Pemex Central Sur, bloquearán un carril del Periférico para unirse a la protesta nacional que sus compañeros de los centros de salud de Petróleos Mexicanos de todo el país llevarán a cabo este miércoles.