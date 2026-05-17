Pemex perdió 478 mmdp con Rodríguez

Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) sufrió un daño de casi medio billón de pesos durante la gestión del ingeniero físico Víctor Rodríguez Padilla, aunque su antecesor dejó un hoyo dos veces más grande.

Los estados financieros de la compañía indican que acumuló una pérdida neta de 478 mil millones de pesos entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de marzo pasado.

Para ponerlo en perspectiva, Pemex perdió con Rodríguez Padilla el equivalente al presupuesto aprobado en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores durante 2025, por 483 mil millones de pesos.

El daño supera el presupuesto de 466 mil millones que se aprobó para la Secretaría de Educación Pública (SEP) el año pasado, y triplica los 158 mil millones que se asignaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, el predecesor de Rodríguez Padilla, el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza entregó un quebranto neto de 954 mil millones de pesos también en año y medio, entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020. Romero Oropeza estuvo al frente de Pemex durante todo el sexenio pasado y tuvo que lidiar con el desplome de los petroprecios que provocó en 2020 el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Rodríguez Padilla tomó las riendas de Pemex con una plataforma de producción de petróleo crudo de 1.48 millones de barriles diarios y dejó la dirección extrayendo 1.36 millones, una disminución de 8.1% en año y medio. En cambio, la elaboración de gasolinas pasó de 284 mil barriles diarios a 402 mil barriles, un repunte de 42% en el mismo periodo.

Pemex "patea" deuda

Antes de que Juan Carlos Carpio Fragoso asumiera la dirección, Petróleos Mexicanos (Pemex) acordó retrasar por ocho años 67% de la deuda que tiene con sus proveedores, de acuerdo con la Cuenta Pública 2025.

"Pemex emitió acuerdos modificatorios para extender el plazo de pago con proveedores y contratistas de varios acuerdos, para pagar los saldos generados en 2025 en ocho años, mediante pagos trimestrales de capital e intereses. Al 31 de marzo de 2026, el monto de estos acuerdos ascendió a 250 mil 498 millones 559 mil pesos", revela el informe que integra la Secretaría de Hacienda y presenta a la Cámara de Diputados para su revisión.

Al cierre de marzo, la petrolera arrastra un adeudo total con sus proveedores de 375 mil millones de pesos, es decir, dos terceras partes se postergarán de aquí a 2033.