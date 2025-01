Penal de Tabasco fue reprobado por la CNDH

En 2023 y en 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó con 4.40 y 4.66 puntos, respectivamente, al Centro de Reinserción Social de Tabasco (CREST), en el que se registraron disturbios y un incendio que causaron la muerte de al menos siete reclusos y más de 10 heridos.

"Se le asignó una calificación de 4.40 puntos. Es decir, reprobatoria. Y desde esa evaluación se identificaron temas que requerían de atención prioritaria, entre otros: el hacinamiento, la sobrepoblación, la prevención y atención de incidentes violentos, el autogobierno/cogobierno, la falta de normatividad, la insuficiencia de personal de seguridad y custodia; así como la presencia de actividades ilícitas", señaló.

Precisó que en este año el CREST nuevamente obtuvo una calificación reprobatoria, esta vez de 4.66, que si bien representó un incremento de 0.26 décimas respecto del año anterior, se repitieron los temas que demandaban una atención preferente.

Expuso que recientemente efectuó una visita a las instalaciones del CREST, los días 9 y 10 de diciembre pasados, en los cuales se aplicaron entrevistas a las personas funcionarias públicas responsables o encargadas de las áreas directivas, médicas y de seguridad y custodia, así como a personas privadas de la libertad; teniéndose también acceso a diversas áreas del centro como estancias, patios, bibliotecas, talleres, áreas administrativas, de atención médica, entre otras.

Era urgente crear ruta de atención a los internos: CNDH

Dijo que dada la relevancia de los hallazgos preliminares que fueron identificados en la visita, se determinó la urgente necesidad de construir una ruta para su atención, orientada a salvaguardar la integridad de las personas privadas de la libertad, generándose el compromiso de mantener reuniones de trabajo con autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario en Tabasco.

"Preocupa a esta Comisión Nacional, por lo que puede apreciarse con estos hechos, además de los ocurridos en octubre del año 2023 en el CERESO ´Las Palmas´ de esa misma entidad, que no se esté actuando con la debida diligencia en el cumplimiento de las peticiones realizadas a través de nuestros Pronunciamientos y Diagnósticos.

"En tanto que, de acuerdo con las respuestas brindadas a esta CNDH, dicho Sistema Penitenciario Estatal habría advertido la detección de áreas de oportunidad, como sobrepoblación, hacinamiento y falta de personal de seguridad y custodia en algunos de sus centros, factores de riesgo que colocan en peligro la debida gobernabilidad y operatividad al interior de las cárceles, sin que a la fecha, se haya brindado información que permita analizar las medidas adoptadas para revertir tales factores a favor de la población penitenciaria y del personal que labora al interior de los centros", externó.

El organismo llamó a las autoridades del Sistema Penitenciario Estatal, así como a las personas titulares de los centros penitenciarios de esa entidad, principalmente al correspondiente del CREST, para que se salvaguarde al máximo los derechos humanos a la salud, a la integridad y a la vida de las personas privadas de la libertad; se detecten prontamente los factores y circunstancias que propiciaron los acontecimientos suscitados hace unos días, y se adopten aquellas medidas diligentes y estrategias de seguridad pertinentes, de manera que se garantice la no repetición no sólo en dicho centro, sino en cualquier otro de ese estado cuando se adopten medidas de revisión y/o traslados de personas.

También solicitó que se generen los mecanismos de comunicación oportunos, para brindar, en un contexto pacífico a las y los familiares de las personas privadas de la libertad, información oficial que les permita conocer la situación actual que prevalece al interior de ese establecimiento, así como el estado de salud de las personas privadas de la libertad y de aquellas que resultaron lesionadas.