Pensaba que era lo último: Arturo

Ecatepec, Méx.- Arturo pensó que era su fin. Varias horas estuvo atrapado entre la tierra y el lodo. Dos toneladas cayeron sobre su precaria vivienda en la colonia La Palma, al registrarse el deslave de una ladera la tarde del miércoles durante la lluvia que provocó inundaciones en Ecatepec.

"Sicológicamente yo pensaba que era lo último, pero afortunadamente lo superamos. Protección Civil municipal acudió y me rescató, la tierra me llegaba hasta aquí [a la altura del cuello], entonces quiero decir que son situaciones muy difíciles", contó al regresar la mañana de este jueves a lo que quedó de su hogar.

Arturo fue trasladado al hospital el miércoles en la noche, luego de que personal de Rescate Municipal lo sacó de las entrañas de su vivienda que quedó sepultada por la tierra y el lodo que le cayó encima. Milagrosamente para él no tuvo lesiones de gravedad.

Arturo es taxista y el miércoles pasado salió en su vehículo a trabajar, cuando volvió en la tarde comenzó la precipitación pluvial y después se presentó el deslave de un talud de 30 metros de altura. "Estaba con mi esposa, pero mi esposa se había subido a tender ropa y eso fue lo que la salvó. Yo me quedé abajo, porque yo no tenía por qué subir, pero ahí me tocó todo lo que cayó de tierra, la tierra bajó, ¿por qué? porque taparon la zanja", narró.

Arturo consideró que la directora de una preparatoria que está en la parte superior de ese cerro, quien ordenó que se construyera una barda perimetral que impidió el paso del agua hacia la parte baja, es la responsable del derrumbe; sin embargo, hasta ahora no se ha determinado la causa.

"Cuando regresé [de trabajar] fue cuando pasó esto, a los pocos minutos empezó el agua, empezó a granizar. Pero no es tanto que haya sido la lluvia, lo que pasa es que esa maestra desvió la zanja, tapó la zanja y esa fue la causa de la desgracia, la verdad es esa.

Sintió angustia, miedo y desesperación cuando la tierra lo atrapó. Arturo tiene problemas auditivos y gritó muchas veces, pensaba que nadie lo escuchaba afuera y que ahí sería su fin, pero ya lo buscaban. "Los compañeros, los vecinos junto con mi esposa, sí, ellos empezaron a mandar el mensaje por Facebook, lo vio el presidente [municipal], vino Gobernación, vino Protección Civil y vinieron los de la fiscalía del Estado de México, pero sí hubo atención, inquietud por parte de las autoridades", explicó.

Arturo quiere que le dejen sacar su carro que quedó a un lado de su casa, ya no podrá utilizarlo para salir a trabajar y tener dinero para comer.