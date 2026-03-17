Pensión Bienestar inicia registro para personas con discapacidad

La Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad abre una nueva oportunidad para miles de personas en México. Autoridades federales confirmaron el arranque de una nueva etapa de registros que permitirá acceder a un apoyo económico directo y sin intermediarios.

Detalles confirmados

Durante la "Mañanera del Pueblo", encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer los detalles de esta incorporación que forma parte de los programas sociales prioritarios del gobierno.

Cronología del caso

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¿Cuándo inicia el registro a la Pensión Bienestar Discapacidad 2026? El proceso de inscripción para la Pensión Bienestar Discapacidad 2026 se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de manera presencial en los módulos del Bienestar.

Las personas interesadas podrán ubicar el módulo más cercano a través del portal oficial de la Secretaría de Bienestar.

Este programa otorga un apoyo de 3,300 pesos bimestrales, entregados mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que garantiza un depósito directo y seguro.

¿Quiénes pueden registrarse al apoyo de 3,300 pesos? La Pensión Bienestar para personas con discapacidad está dirigida a quienes tengan una discapacidad permanente y cumplan con los siguientes rangos de edad:

-De 0 a 64 años en la mayoría del país

-De 0 a 29 años en estados como Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro

Las entidades donde aplica el rango hasta 64 años incluyen:

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Calendario de registro Bienestar marzo 2026

El registro se realizará en orden alfabético, según la primera letra del apellido:

-Lunes 23 de marzo: A, B, C

-Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H

-Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M

-Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R

-Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

-Sábado 28 de marzo: Todas las letras

-Domingo 29 de marzo: Todas las letras

Requisitos para la Pensión Bienestar Discapacidad

Para completar el registro a la Pensión Bienestar 2026, es indispensable presentar los siguientes documentos:

-Identificación oficial vigente

-CURP reciente

-Acta de nacimiento

-Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

-Certificado médico que acredite discapacidad permanente

-Teléfono de contacto