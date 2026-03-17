logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SELMA CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Fotogalería

SELMA CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Pensión Bienestar inicia registro para personas con discapacidad

El programa otorga 3,300 pesos bimestrales mediante tarjeta del Banco del Bienestar a personas con discapacidad.

Por El Universal

Marzo 17, 2026 11:24 a.m.
A
Pensión Bienestar inicia registro para personas con discapacidad

La Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad abre una nueva oportunidad para miles de personas en México. Autoridades federales confirmaron el arranque de una nueva etapa de registros que permitirá acceder a un apoyo económico directo y sin intermediarios.

Detalles confirmados

Durante la "Mañanera del Pueblo", encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer los detalles de esta incorporación que forma parte de los programas sociales prioritarios del gobierno.

Cronología del caso

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


¿Cuándo inicia el registro a la Pensión Bienestar Discapacidad 2026? El proceso de inscripción para la Pensión Bienestar Discapacidad 2026 se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de manera presencial en los módulos del Bienestar.

Las personas interesadas podrán ubicar el módulo más cercano a través del portal oficial de la Secretaría de Bienestar.

Este programa otorga un apoyo de 3,300 pesos bimestrales, entregados mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que garantiza un depósito directo y seguro.

¿Quiénes pueden registrarse al apoyo de 3,300 pesos? La Pensión Bienestar para personas con discapacidad está dirigida a quienes tengan una discapacidad permanente y cumplan con los siguientes rangos de edad:

-De 0 a 64 años en la mayoría del país

-De 0 a 29 años en estados como Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro

Las entidades donde aplica el rango hasta 64 años incluyen:

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Calendario de registro Bienestar marzo 2026

El registro se realizará en orden alfabético, según la primera letra del apellido:

-Lunes 23 de marzo: A, B, C

-Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H

-Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M

-Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R

-Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

-Sábado 28 de marzo: Todas las letras

-Domingo 29 de marzo: Todas las letras

Requisitos para la Pensión Bienestar Discapacidad

Para completar el registro a la Pensión Bienestar 2026, es indispensable presentar los siguientes documentos:

-Identificación oficial vigente

-CURP reciente

-Acta de nacimiento

-Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

-Certificado médico que acredite discapacidad permanente

-Teléfono de contacto

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pensión Bienestar inicia registro para personas con discapacidad
Pensión Bienestar inicia registro para personas con discapacidad

Pensión Bienestar inicia registro para personas con discapacidad

SLP

El Universal

El programa otorga 3,300 pesos bimestrales mediante tarjeta del Banco del Bienestar a personas con discapacidad.

Alcalde irrumpe y agrede a árbitros en Autlán, tierra ligada al Mencho
Alcalde irrumpe y agrede a árbitros en Autlán, tierra ligada al Mencho

Alcalde irrumpe y agrede a árbitros en Autlán, tierra ligada al Mencho

SLP

El Universal

Cuarteta arbitral denuncia golpes y amenazas

Morena oculta costos de "La Moreniza"; INE exige transparencia
Morena oculta costos de "La Moreniza"; INE exige transparencia

Morena oculta costos de "La Moreniza"; INE exige transparencia

SLP

El Universal

Partido no reporta gastos pese a resolución

Reos exhiben condiciones en penal de Tepexi con transmisión en vivo
Reos exhiben condiciones en penal de Tepexi con transmisión en vivo

Reos exhiben condiciones en penal de Tepexi con transmisión en vivo

SLP

El Universal

Internos acusan fallas graves y piden intervención oficial