Pensión Bienestar: ¿quiénes son beneficiarios de este 24 de marzo?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- A pocos días de concluir la dispersión correspondiente al bimestre marzo-abril, aún quedan beneficiarios por recibir los apoyos de los

en México. El operativo avanza conforme al calendario establecido por la

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, con millones de depósitos ya realizados en todo el país.Según datos de la, durante marzo,de personas derechohabientes reciben estos recursos, como parte de unasuperior a los. Este esquema abarca distintos programas dirigidos a sectores prioritarios de la población.Entre los apoyos incluidos se encuentran la, la, la Pensión para Personas con Discapacidad, el, todos correspondientes al segundo bimestre del año.-----Beneficiarios que cobran hoyDe acuerdo con el, estecorresponde el pago a personas cuyo primer apellido inicia con la letra S.Los depósitos se realizan de forma directa en las-----Montos actualizados para 2026Con ajustes aplicados para este año, los apoyos económicos quedaron definidos de la siguiente manera:: 6,400 pesosPensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos: 3,100 pesos: 1,650 pesosFechas finales del calendario marzo-abrilLa dispersión continúa en días hábiles siguiendo elMiércoles 25 de marzo: letras T, U, VJueves 26 de marzo: letras W, X, Y, ZCon estas fechas se completa la entrega de los apoyos correspondientes al segundo bimestre de 2026.