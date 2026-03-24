Pensión Bienestar: ¿quiénes son beneficiarios de este 24 de marzo?
Pagos directos en Tarjetas del Bienestar continúan según orden alfabético hasta el 26 de marzo.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- A pocos días de concluir la dispersión correspondiente al bimestre marzo-abril, aún quedan beneficiarios por recibir los apoyos de losProgramas para el Bienestar en México. El operativo avanza conforme al calendario establecido por la Secretaría del Bienestar
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, con millones de depósitos ya realizados en todo el país.
Según datos de la Secretaría del Bienestar, durante marzo, más de 18 millones de personas derechohabientes reciben estos recursos, como parte de una inversión social superior a los 104 mil millones de pesos. Este esquema abarca distintos programas dirigidos a sectores prioritarios de la población.
Entre los apoyos incluidos se encuentran la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad, el Apoyo para Madres Trabajadoras y Sembrando Vida, todos correspondientes al segundo bimestre del año.
-----Beneficiarios que cobran hoy martes 24 de marzo
De acuerdo con el calendario oficial, este martes 24 de marzo corresponde el pago a personas cuyo primer apellido inicia con la letra S.
Los depósitos se realizan de forma directa en las Tarjetas del Bienestar, sin intermediarios.
-----Montos actualizados para 2026
Con ajustes aplicados para este año, los apoyos económicos quedaron definidos de la siguiente manera:
Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos
Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos
Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos
Apoyo para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos
Fechas finales del calendario marzo-abril
La dispersión continúa en días hábiles siguiendo el orden alfabético:
Miércoles 25 de marzo: letras T, U, V
Jueves 26 de marzo: letras W, X, Y, Z
Con estas fechas se completa la entrega de los apoyos correspondientes al segundo bimestre de 2026.
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