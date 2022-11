Pensión de adultos mayores se multiplicará 9.54 veces, afirma Bienestar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- El presupuesto para entregar la pensión de personas adultas mayores se multiplicará por 9.5 veces en comparación al gobierno anterior, al pasar de 35 mil a 339 mil 300 millones de pesos en 2023, señaló la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Abundó en que el padrón activo de dicho programa es de 10.5 millones de adultos mayores, que este año entrega tres mil 850 pesos bimestrales a cada adulto mayor inscrito; y para el próximo año serán cuatro mil 820 pesos, ya que en enero se incrementará en 25%.

Detalló que el presupuesto para 2023 equivale al 1% del PIB, y que en cuatro años de gobierno se ha invertido lo que se destinó en los dos últimos sexenios juntos.

En cuanto a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad dijo que un millón 318 mil personas con discapacidad son derechohabientes a dos mil 800 pesos bimestrales, y que este año fueron incorporados 318 mil personas con discapacidad a través de la universalidad en 17 estados.

Explicó que la inversión social para 2022 es de 22 mil millones de pesos, "la más grande en la historia"; y que el Gobierno de México invierte 20 mil millones de pesos y los estados dos mil millones de pesos.

Sobre el programa Sembrando Vida refirió que está en marcha en 21 entidades del país, con un padrón de 452 mil 500 personas, que reciben cuatro mil 500 pesos mensuales, de una inversión en 2022, de 30 mil millones de pesos, y en los cuatro años del programa suma más de 88 mil millones de pesos.

En la ronda de posicionamientos, la diputada Martha Rosa Morales Romero, de Morena, dijo que de septiembre de 2021 a junio de 2022, se han dado recursos a 10 millones 298 mil 808 adultos mayores, y 994 mil 469 personas con discapacidad. "

Ana María Esquivel Arrona, legisladora del PAN, señaló que impera el uso demagógico de la política social, en detrimento del combate a la pobreza y la reducción de las desigualdades sociales que deberían ser el principal objetivo de la Secretaría de Bienestar. "Esta administración no ha sido capaz de replantear su estrategia en materia social, seguimos al amparo de una política social desarticulada y sin un mínimo de técnica en la construcción de acciones que rompan con el ciclo intergeneracional de la pobreza."

En su turno, el diputado Rodrigo Fuentes Ávila, del PRI, dijo que es preocupante que no exista una estrategia integral para las personas sin hogar; añadió que la pobreza en México se ha incrementado; "la pobreza es multidimensional y no basta entregar dinero para combatir las carencias sociales", dijo.

La diputada Angélica Peña Martínez, del PVEM, afirmó que las personas adultas mayores, con discapacidad, indígenas, así como niñas y niños en condiciones de pobreza son la prioridad para el presente gobierno. Indicó que seis de cada 10 personas en condiciones de pobreza reciben, al menos, un apoyo social sin intermediarios.

Por su parte, Karina Rojo Pimentel, diputada del PT, aseveró que la oposición se asombra de las grandes inversiones que se han hecho para los programas de Bienestar, con la finalidad de coadyuvar a la instauración de un verdadero estado de equidad; y manifestó su apoyo a la política social del actual gobierno.

La diputada Amalia García, de MC, señaló que urge una visión de Estado hacia las mujeres, con perspectiva de género que cambie radicalmente las condiciones que les impiden participar en el desarrollo del país. "Necesitamos miles de estancias infantiles, con docentes de alta calificación, escuelas de tiempo completo, y estancias para quienes no pueden bastarse a sí mismos, un estado de bienestar cuidador y un sistema nacional de cuidados".

Héctor Chávez Ruiz, diputado del PRD, dijo que los datos que refirió la secretaria de Bienestar no tienen ningún fundamento, "más que tratar de ocultar la opacidad, la falta de transparencia, la utilización discrecional de los recursos del Bienestar, y el condicionamiento político electoral que han hecho de los programas sociales".