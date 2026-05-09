Pensión de vehículos, huella de la narcoguerra

Culiacán, Sin.- Al oriente de Culiacán se encuentra lo que los sinaloenses llaman las huellas de la narcoguerra en Sinaloa, que ha dejado más de 2 mil muertos en casi dos años de enfrentamientos en los municipios de la entidad.

Es la pensión vehicular de la Fiscalía General del Estado, donde se almacenan al momento 2 mil 500 vehículos —entre autos tipo sedán, camionetas, motocicletas, reiser y aeronaves— asegurados en el marco de la disputa entre Los Chapitos y La Mayiza por el control del Cártel de Sinaloa, que se desató en septiembre de 2024 y parece no tener fin.

Se trata de unidades de diversos modelos y de lujo baleadas con armas de distintos calibres, chocadas, incendiadas o siniestradas, además de camionetas conocidas como monstruos, con blindaje artesanal, donde han caído integrantes de ambos bandos, así como agentes de las fuerzas del orden en distintos hechos suscitados en la capital sinaloense y sus alrededores.

Entre los autos de lujo asegurados destaca un Corvette color amarillo que se encuentra entre las unidades apiladas.

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Asimismo, en la pensión se encuentra una avioneta que los cárteles utilizan para el transporte de drogas, traslado de sus mandos de manera clandestina o para lanzar propaganda.