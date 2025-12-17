Percance aéreo, sin sobrevivientes

Toluca, Méx.- Los peritajes por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en la zona donde se desplomó un jet privado tipo Cessna Citation III, con matrícula XA-PRO, culminaron la madrugada de este martes.

El personal de Servicios Periciales trasladó 10 cuerpos, correspondientes a los tripulantes, piloto y copiloto que viajaban a bordo de la aeronave.

Las personas fallecidas fueron identificadas como: Raúl, de cuatro años; Natalia, de dos; Ximena, de nueve; Gustavo Palomino Olet, de 50 años; Ilse Lizeth Hernández Téllez, de 32; Raúl Gómez Ruiz, de 60; Raúl Gómez Buenfil, de 31, y Olga Janine Buenfil Cardone, de 60.

Al lugar de los hechos, ubicado en la calle Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec, en Toluca, llegó personal de la Fiscalía General de la República, Ministerio Público Federal, peritos especializados y Policía Federal Ministerial para iniciar la búsqueda de la caja negra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el lugar donde se estrelló la aeronave —unos campos de futbol y una bodega de tractocamiones en la delegación de San Pedro Totoltepec en Toluca— permanece la presencia de elementos de los Servicios de Urgencias del Estado de México, Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Seguridad del Estado de México, Secretaría de Marina y Guardia Nacional.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de realizar el peritaje correspondiente para determinar las causas del fatal accidente, aunque de manera preliminar se presume una falla técnica en la aeronave.

La Mandataria subrayó que será la autoridad ministerial la que establezca con certeza el origen del siniestro, en el que fallecieron todas las personas a bordo, incluido el piloto.