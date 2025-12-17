logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Fotogalería

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Percance aéreo, sin sobrevivientes

Determinará FGR las causas del siniestro en Toluca

Por El Universal

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Percance aéreo, sin sobrevivientes

Toluca, Méx.- Los peritajes por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en la zona donde se desplomó un jet privado tipo Cessna Citation III, con matrícula XA-PRO, culminaron la madrugada de este martes.

El personal de Servicios Periciales trasladó 10 cuerpos, correspondientes a los tripulantes, piloto y copiloto que viajaban a bordo de la aeronave.

Las personas fallecidas fueron identificadas como: Raúl, de cuatro años; Natalia, de dos; Ximena, de nueve; Gustavo Palomino Olet, de 50 años; Ilse Lizeth Hernández Téllez, de 32; Raúl Gómez Ruiz, de 60; Raúl Gómez Buenfil, de 31, y Olga Janine Buenfil Cardone, de 60.

Al lugar de los hechos, ubicado en la calle Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec, en Toluca, llegó personal de la Fiscalía General de la República,  Ministerio Público Federal, peritos especializados y Policía Federal Ministerial para iniciar la búsqueda de la caja negra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En el lugar donde se estrelló la aeronave —unos campos de futbol y una bodega de tractocamiones en la delegación de San Pedro Totoltepec en Toluca— permanece la presencia de elementos de los Servicios de Urgencias del Estado de México, Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Seguridad del Estado de México, Secretaría de Marina y Guardia Nacional.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de realizar el peritaje correspondiente para determinar las causas del fatal accidente, aunque de manera preliminar se presume una falla técnica en la aeronave.

La Mandataria subrayó que será la autoridad ministerial la que establezca con certeza el origen del siniestro, en el que fallecieron todas las personas a bordo, incluido el piloto.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Coche bomba que estalló en Coahuayana fue accionado a distancia
    Coche bomba que estalló en Coahuayana fue accionado a distancia

    Coche bomba que estalló en Coahuayana fue accionado a distancia

    SLP

    El Universal

    El fiscal de Michoacán detalla el accionamiento remoto del coche bomba en Coahuayana. Investigación en curso.

    Guerreros Buscadores de Jalisco rechazan suspensión de la verdad en el Rancho Izaguirre
    Guerreros Buscadores de Jalisco rechazan suspensión de la verdad en el Rancho Izaguirre

    Guerreros Buscadores de Jalisco rechazan suspensión de la verdad en el Rancho Izaguirre

    SLP

    El Universal

    José Gregorio Lastra Hermida,

    Unión Europea invierte 55 millones de pesos en 5 proyectos contra la violencia de género en México
    Unión Europea invierte 55 millones de pesos en 5 proyectos contra la violencia de género en México

    Unión Europea invierte 55 millones de pesos en 5 proyectos contra la violencia de género en México

    SLP

    El Universal

    Kajsa Ollongren respalda proyectos de acceso a la justicia para mujeres y niñas en México.

    Guardia Nacional asegura autotanque con 20 mil litros de huachicol en Coahuila
    Guardia Nacional asegura autotanque con 20 mil litros de huachicol en Coahuila

    Guardia Nacional asegura autotanque con 20 mil litros de huachicol en Coahuila

    SLP

    El Universal

    La Fiscalía General de la República investiga al conductor de un autotanque con 20 mil litros de huachicol asegurado por la Guardia Nacional en Coahuila.