PERFIL: René Juárez, el mexicano afrodescendiente que gobernó Guerrero

René Juárez Cisneros, quien falleció la mañana de este lunes a causa de secuelas de Covid-19, nació en Acapulco, Guerrero, el 8 de junio de 1956.

Fue un político mexicano afrodescendiente, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien gobernó a Guerrero de 1999 a 2005.

El líder tricolor se destacó por ser un defensor de la equidad; como senador y después como diputado federal, impulsó diversas reformas y Puntos de Acuerdo en favor de la población afrodescendiente en nuestro país que vive principalmente en las costas de Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

En abril de 1999, en el marco de una gira presidencial en Guerrero, Ernesto Zedillo se refirió al entonces mandatario estatal como "el primer gobernador negro de la historia de México", pero corrigió. "No es cierto, el primero fue Joaquín Hendricks", gobernador de Quintana Roo, "el primer gobernador negro del país".

Luego como senador de la República, Juárez Cisneros recordó en la tribuna ese episodio de racismo. "El año pasado, al calor de las campañas presidenciales, afloró el racismo en el lenguaje en algunos medios de comunicación, sobre todo portales y periódicos cuando fui nombrado presidente nacional del PRI: "'El Negro' René, a sacudir al PRI y empujar a Meade".

En ese acto, donde pugnó por la no discriminación, también recordó; "En Acapulco me dicen brother, de chamaco me decían Pelé, negro. Eso no me ofende ni me lastima, siempre y cuando no sea despectivamente. Ni modo que me digan güero", bromeó.

René Juárez fue un economista por la Universidad Autónoma de Guerrero, fue secretario de Planeación y Presupuesto del gobierno del estado en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu, presidente Municipal de Acapulco de 1990 a 1993, secretario de Planeación, Presupuesto y Desarrollo Urbano en el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y diputado federal por el VII Distrito Electoral Federal de Guerrero a la LVI Legislatura de 1994 a 1997.

En 1999 ganó la candidatura del PRI a gobernador de Guerrero y en las Elecciones de 1999 obtuvo el triunfo sobre el candidato del PRD, Félix Salgado Macedonio, que durante algún tiempo mantuvo protestas denunciando un fraude electoral.

En el proceso electoral de 2012 fue candidato a senador por su estado, no logrando la mayoría de los votos, pero fue elegido senador de primera minoría.

Para 2016 solicitó licencia para separarse del cargo como senador, y el 6 de octubre de 2016 el presidente de México, Enrique Peña Nieto, lo designó como subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.

El 2 de mayo de 2018 fue designado como presidente del Partido Revolucionario Institucional en sustitución de Enrique Ochoa Reza.

El 16 de julio de 2018 renuncia a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, siendo sustituido por Claudia Ruiz Massieu.

René Juárez se desempeñó como coordinador del Grupo Parlamentario del PRI durante la 64 legislatura en la Cámara de Diputados.