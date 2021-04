Periodismo en México pasa por "mal momento", considera López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el periodismo en México pase por "un mal momento" porque en lugar de estar en favor de las causas justas se defiende a minorías rapaces.

"El periodismo es un oficio noble que debe estar siempre en favor de causas justas, y estamos pasando un mal momento en cuanto al periodismo, porque están obstinados en defender causas de minorías rapaces, un periodismo para favorecer a traficantes de influencias".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que hay un grupo minoritario conservador que no quiere la transformación de la vida pública del país, porque sienten que se les afecta sus privilegios y por ello despliegan campañas contra su gobierno en los medios de comunicación.

"Ni siquiera para favorecer a empresarios, porque no son empresarios lo que se sentían dueños de México... no estos se dedicaban sólo al tráfico de Influencias, sólo para conseguir contratos".

Señaló que en el pasado incluso había funcionarios "del más alto nivel" que cobraban por audiencias hasta un millón de pesos porque había una degeneración de la vida pública y eso es lo que ahora están defendiendo.