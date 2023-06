Periodista da su versión del incendio en refinería de Dos Bocas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- Luego de que fuera reportado un incendio provocado por la presunta explosión de una pipa al interior de la Refinería de Dos Bocas, la periodista Ana María Lomelí compartió en su cuenta de Twitter un video desde el lugar donde aseguró que el incidente se debió a una fuga de diesel en una pipa.

En la grabación de algunos segundos, Lomelí señala que se encontraba en la refinería realizando un programa especial cuando "comenzaron a correr imágenes de una explosión y de trabajadores heridos, entonces fuimos al punto donde se realizó este video".

"Lo que nos comentan es que una pipa tenía una fuga, se le regó el diesel y se le incendiaron las llantas", mencionó al señalar que habló con los trabajadores.

Por último, recalcó que no hubo una explosión como se había informado y que por fortuna ningún trabajador resultó herido.

El video también fue compartido por la cuenta de Twitter de la refinería, donde señaló que el incidente de este día fue menor y afortunadamente no hubo ningún lesionado ni afectaciones a la infraestructura.



¿Qué pasó en la refinería de Dos Bocas este miércoles?

El incidente se registró la mañana de este miércoles cuando una pipa cargaba gasolina en las inmediaciones de la refinería y se presentó una explosión, de acuerdo con medios locales y un video que circuló en redes sociales.

En la grabación de nueve segundos, se alcanza a ver a trabajadores vestidos con overol naranja salir de la zona de la explosión mientras se relata lo ocurrido, en estas instalaciones que aún no inicia operaciones de manera formal.