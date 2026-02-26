Periodista demanda la protección del gobierno

Chilpancingo, Gro.- El reportero Leonardo Martínez Peralta —desplazado desde hace cuatro años— denunció que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha ignorado su solicitud de cambio de refugio, a pesar de que ya se metieron a robar al lugar en por lo menos tres ocasiones.

Contó que en marzo de 2025 se metieron a la casa que le proporcionó el mecanismo, a través de la empresa RCU, y le robaron almohadas. Un mes después se volvieron a meter al domicilio y esta vez se llevaron un pantalón de mezclilla.

Ambos robos fueron reportados a la empresa RCU. Sin embargo, el periodista explicó que los robos aumentaron. En mayo de ese año, los delincuentes se llevaron una pantalla.

La tarde del 4 de febrero de 2022, Martínez Peralta regresaba a su carro después de recorrer el arroyo El Calechoso, a cinco minutos del centro de Zihuatanejo, Guerrero. Había entrevistado a pobladores sobre la contaminación del agua. A mitad del camino, un hombre lo amenazó de muerte.

En 2019, huyó de Zihuatanejo, luego de que Los Viagras lo amenazaran por publicar información de asesinatos que le filtraba el CJNG.