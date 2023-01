Periodistas de Tijuana inconformes con sentencias a asesinos de reporteros

Tijuana (México), 20 ene (EFE).- El gremio periodístico de la ciudad fronteriza de Tijuana se reunió la tarde de este viernes para realizar una vigilia en honor a los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, a un año de que se cometieran sus asesinatos en esta ciudad mexicana.

Con pancartas y fotografías de ambos comunicadores, los integrantes del colectivo #YoSíSoyPeriodista también aprovecharon para manifestar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California su inconformidad con las sentencias que se han dictado en contra de cinco personas involucradas en los homicidios.

"No es posible que a un año de sus cobardes asesinatos esta dependencia no haya iniciado ningún proceso penal en contra de los asesinos intelectuales de los dos periodistas, lo que deja la posibilidad de que no sean sentenciados y pone en riesgo a los testigos de ser intimidados o, incluso, asesinados, o que simplemente la memoria de los hechos que precedieron a estos crímenes se borre", dijo la periodista Sonia de Anda.

Durante la lectura de su pronunciamiento a las afueras de la FGE, la periodista recalcó que "el no procesar a los asesinos intelectuales nos pone en riesgo a todos los periodistas de Baja California, porque con esta omisión la Fiscalía y el Gobierno del estado mandan el mensaje de que cualquiera que se sienta afectado con el trabajo periodístico puedo pagar 20.000 pesos para que cualquier distribuidor o usuario de droga ponga una bala en la cabeza del periodista que le resulte incómodo".

Uno de los cuestionamientos que realizaron fue que aún no se lleve a cabo el proceso judicial por la autoría intelectual contra "El Cabo 20", a quien consideran busca evadir su responsabilidad en el asesinato de Margarito Martínez.

"Sobre todo cuando está su expediente en riesgo de ser atraído por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR)", destacó.

También cuestionaron la ausencia de citatorio al exgobernador del estado Jaime Bonilla por parte de la Fiscalía "para que responda como uno de los principales sospechosos del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado el hecho de que hoy tenga fuero por ser Senador no lo exime de la responsabilidad de atender una notificación judicial".

Durante la ceremonia, los periodistas refirieron que seguirán exigiendo de manera constante que las autoridades, y principalmente la Fiscalía, respondan a todas estas preguntas, pues a un año de los asesinatos persiste la inconformidad por parte de los colegas.