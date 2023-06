Periodistas exigen freno a parálisis del pleno del Inai

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL). - Periodistas lamentaron que el Senado de la República siga sin nombrar a los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), lo que consideraron, ha derivado en una "parálisis" del pleno de dicho Organismo.

Durante la presentación del libro "Periodismo de Investigación en el Ámbito Local, tomo II", destacaron la importancia de mantener vigente el derecho a la información en México.

"El Inai es un derecho que nos ha costado a todos, es un derecho ganado que en este momento pasa por momentos muy difíciles y que se cruza con el complicado momento que vive el periodismo", puntualizó Sandra Romandía, coordinadora editorial del libro.

La periodista Azucena Uresti sostuvo que "los instrumentos para recibir información son incómodos para los gobiernos, a las instituciones no les gusta dar información", por lo que resulta urgente que el pleno retome sus sesiones.

Al hablar sobre el rechazo de la bancada de Morena y aliados en la Comisión Permanente para convocar a un periodo extraordinario a fin de nombrar a los Comisionados, los integrantes del Inai reconocieron que "ya nos esperábamos esta decisión".

"Estábamos atentos, pero ya nos esperábamos esta decisión, cuando votaron comprobamos lo que sentíamos. Es la tercera ocasión en la que no atienden las sentencias y sabemos que la única vía es la Suprema Corte", declaró la comisionada Norma Julieta del Río Venegas.

Por su parte, el comisionado Adrián Alcalá Méndez, recordó que ya suman 62 días sin que pueda sesionar el pleno del Inai.

"Esto que ocurrió en el Senado ya se anticipaba, pero tenemos la esperanza puesta en la Suprema Corte", expuso.

"Periodismo de Investigación en el Ámbito Local, tomo II", es un texto del Comité Editorial del Inai, escrito por diversos periodistas, que contiene seis reportajes que denuncian actos de corrupción y abusos de poder por parte de autoridades estatales.

Se trata de investigaciones respaldadas por la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), entre las que destacan temas de feminicidio, migración, y opacidad en el Fideicomiso Maestro del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Fimetro), entre otros.

Al hablar sobre su reportaje, Rocío Flores, periodista independiente detalló que su investigación "La batalla por la vida y la justicia de las mujeres": "Explica cómo surgió el tema de los feminicidios, particularmente el tema de las alertas de género, que ahí están pero no están funcionando. Presumen las alertas, pero los asesinatos de mujeres no paran. Preguntamos a través de la plataforma y logramos profundizar en este tema. Por eso es importante está herramienta para nosotros los periodistas, porque nos permite ofrecer información respaldada por datos oficiales".

"Mientras nosotros estamos aquí, hay una realidad afuera que tenemos que seguir contando los periodistas, hay empresarios celebrando sus contratos que acaban de obtener por compadrazgos y que van a subcontratar a otras empresas que sí hagan el trabajo", concluyó Sandra Romandía al hablar de la publicación.