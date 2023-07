Periodistas protestan por asesinato de corresponsal de La Jornada

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 10 (EL UNIVERSAL). – Por la violencia contra periodistas y por el asesinato del corresponsal de La Jornada en Nayarit, Luis Martín Sánchez Iñiguez, este lunes se realizó un acto de protesta afuera de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob).

A las 19:00 horas y bajo la lluvia, periodistas y activistas acudieron a la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde para recordar que "no se mata la verdad" y para pedir garantías de seguridad para los trabajadores de los medios de información.

Al grito de "ni uno más" y "justicia", y con pancartas como "los medios también son culpables", "no más impunidad" y "no más silencio", los comunicadores exigieron a las autoridades nayaritas, a la Fiscalía General de la República, a Luisa María Alcalde y al presidente Andrés Manuel López Obrador el esclarecimiento del caso de Sánchez Íñiguez y de otros asesinatos de periodistas, hasta agotar todas las líneas de investigación.

Afuera de la Segob, los periodistas cargaron rostros de los comunicadores asesinados y los dejaron en la puerta de Gobernación junto con veladoras.

Además, hicieron un pase de lista con nombres como Regina Martínez, Misroslava Breach, Javier Valdez y Rubén Espinosa.

Los manifestantes hicieron un llamado al gremio periodístico a la unión y hacer esfuerzos "para que esta situación cambie en todo el país".

"Se tratan de acciones violentas que trastocan la seguridad pública y ponen de manifiesto el peligro que corremos todas las personas", mencionaron.

Acusaron que por las condiciones de inseguridad no han podido dar sepultura al periodista, y que su familia corre peligro.