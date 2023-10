Periodistas vivieron aterrorizados en un autobús la furia de "Otis"

ACAPULCO, Gro., octubre 28 (EL UNIVERSAL).- Era un autobús con 13 periodistas de varias partes de México que vivieron aterrorizados la furia del huracán "Otis" en Acapulco: "Éramos 13 almas pidiéndole a la naturaleza, a Dios o quién sabe quién una segunda oportunidad (...) Al siguiente día, cuando miré la devastación y mi habitación del hotel destruida, alguien preguntó: ¿Perdiste tu maleta? Y respondí: Gané vida", es parte de lo que relata la periodista y catedrática universitaria, Esther Arzate.

La catedrática que desde hace varios años dirige una organización en la Ciudad de México, dedicada a capacitar al gremio periodístico, principalmente en los temas económicos, explica que, en conjunto con la Cámara Minera de México y varias empresas mineras, llevaron a 35 periodistas de 11 estados del país (CDMX, Michoacán, Colima, Durango, Sonora, Coahuila, Oaxaca, Durango, Zacatecas, entre otros) para participar en la Convención Internacional de Minería Acapulco.Menciona que el martes, a las 19:00 horas se realizó la inauguración de la reunión minera considerada la más importante de México y segunda más grande de América Latina, a donde se estimaba la asistencia de 10 mil convencionistas.Refiere que la gobernadora Evelyn Salgado canceló su asistencia, "porque tenía conocimiento de la llegada del huracán de categoría 5", incluso, menciona que después de la inauguración en Forum Mundo Imperial se ofreció una cena, pero, hasta ese momento "ninguna autoridad pidió resguardarnos, tampoco dijo que estábamos en verdadero peligro de muerte".En su relato, comenta que en el hotel colocaron una carta en cada habitación, donde se indicaba que "podían permanecer en su cuarto y si no se sentían seguros podían acudir al refugio con capacidad suficiente para atender a los huéspedes".Dice que a las 23:00 horas, 13 periodistas abordaron el autobús para trasladarse al hotel, porque para ese momento, "el viento ya soplaba fuerte y empezaba a tirar ramas en el camino", incluso, recuerda que el conductor fue esquivando los obstáculos y sugirió dejarlos en el Hotel Princess y ocupar el refugio de ese lugar, pero como sabían que el fenómeno iba a tocar tierra por la madrugada, decidieron continuar hasta el hotel Pierre, porque era un trayecto de 6 kilómetros que se recorrían en 13 minutos, pero ante el escenario tardaron más de 40 minutos.Pensaron que "Otis" les daría tiempo de llegar al hotel Pierre, en la zona diamante de Acapulco para resguardarse, pero al llegar fue imposible bajar: "Intentarlo era un suicidio porque seríamos arrastrados por la furia del viento o recibiríamos alguna palmera, rama, poste, lámpara o cualquier otro objeto de los que ya empezaban a volar".Eran las 12:20 cuando al sentir casi que el autobús volaba y ante la magnitud de lo que estaban viviendo, Esther Arzate reconoce que decidió entrar en una cadena de oración en su chat familiar y los puso al tanto de la situación, incluso, compartió la lista de los periodistas y compañeros de trabajo que estaban dentro el autobús al ver que "no había manera de ganarle a 'Otis'".Menciona que algunos de los hombres maniobraron con la puerta del autobús para que no se abriera y servían "como barrera de contención de la parte media del autobús donde todos nos concentramos. Dos horas de sentir como si fuera un sismo el que no paraba. Sin luz, sin conexión a internet, sólo con el vehículo encendido para que pudiéramos cargar el celular porque era evidente que la energía faltaría por las siguientes horas y días".