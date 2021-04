Perplejidad inversionista, antesala a la devaluación, alerta el PAN

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, aseguró que la incertidumbre para las inversiones y la gran desconfianza propiciada en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy peligrosa para México, porque es la antesala de la devaluación de la moneda.

"Cuando se cambian las reglas del juego, cuando no hay certidumbre, no hay inversión, muchísima gente ha dicho que, si no se logran los equilibrios, van a empezar su plan de retirada y eso es muy peligroso para nuestro país, porque es cuando viene la devaluación de la moneda. ¿Cuándo se devalúa la moneda? Cuando no hay confianza, cuando el inversionista prefiere sacar su dinero y llevarlo a otro lado", expuso en una reunión en Guanajuato.

Por eso, dijo que este proceso electoral es vital, porque mucha gente del sector empresarial está poniendo su esperanza en las elecciones del 6 de junio, esperando que haya equilibrios y contrapesos.

Durante un encuentro con el candidato a la presidencia municipal de Celaya, Javier Mendoza, y con los diputados federales Saraí Núñez y Ricardo Villarreal, el panista recordó que la incertidumbre a la inversión se puede confirmar con la lluvia de amparos contra la reforma eléctrica de López Obrador.

Convocó a los candidatos y a los guanajuatenses a ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país, cuidando que en Celaya y Guanajuato el blanquiazul siga siendo el bastión azul, donde se facilita la inversión y la generación de empleos. Destacó que, además de destruir las instituciones y los fondos de apoyo a la gente, el gobierno federal ha sido opaco con los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, porque sólo busca crear clientelas dependientes.

"Entonces, es un gobierno sumamente opaco que genera clientelas, que las busca ser dependientes y eso en el mediano plazo hace a la gente más pobre. Lo que hay que hacer es darle a la gente las herramientas para que pueda salir adelante, las herramientas para que pueda crecer, potencializarse, eso es lo que hace crecer un estado, eso es lo que hace crecer un país", refirió Cortés Mendoza.