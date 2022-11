Perredista regala dinosaurio a Bartlett y llama "traidor a la patria"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- El diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mauricio Prieto Gómez, usó por segundo año consecutivo un dinosaurio de peluche para hablar del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

Durante la comparecencia del funcionario federal ante la Cámara de Diputados, el legislador del sol azteca recordó, una vez más, el cuento de Augusto Monterroso.

"Hace un año cité un cuento de Monterroso; lo traigo nuevamente para que no se le olvide: 'cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí'. Un año más y las cosas siguen igual o peor en la CFE", declaró el diputado.

Prieto Gómez tildó a Bartlett de mentiroso y de traidor a la patria.

"Si tuviera vergüenza, no se hubiera presentado ante esta soberanía. Nadie le creemos, señor Batlett. Nos llama traidores a la patria cuando usted es el verdadero traidor: le recuerdo solo el robo de la Presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988", arremetió.

El diputado perredista subió a la tribuna con dos peluches y caminó hasta el asiento del titular de la CFE para regalarle uno de ellos.

"El año pasado no se lo di porque pensé que las cosas iban a mejorar en CFE; ahora sí se lo doy, pero le doy uno nuevo porque con este ya me encariñé. Llevo un año con él", concluyó.