Perrito rescatado podría empezar a salvar vidas en un año

El perrito que la semana pasada fue rescatado por la Secretaría de Marina (Semar) en las inundaciones de Villahermosa, Tabasco, iniciará un entrenamiento de entre 6 y 12 meses para que pueda ayudar a salvar personas en derrumbes o localizar drogas.

Según elementos de la Quinta Zona Naval de Villahermosa, el perrito de aproximadamente tres años ha mostrado cualidades para integrarse a la Armada de México, pero para hacerlo primero tendrá que superar un entrenamiento que consiste en simular zonas de desastre o tráfico de estupefacientes.

Esta animal aún no tiene nombre, de hecho la Semar emitió una convocatoria para que los mexicanos propongan cómo llamar a su nuevo integrante. Mientras eso ocurre, la mascota, cruza de un labrador, pasa la noche con el personal naval que atiende las inundaciones y se encuentra en recuperación.

"Encontramos al perrito asustado, con miedo, desesperado porque se veía que ya había nadado toda la noche, él se encontraba ahí esperando la muerte", dijo el teniente de Corbeta, Demetrio Feria Cruz.

El video del rescate del perrito de la Semar se hizo viral en redes sociales en cuestión de horas. La imagen de cómo el cachorro pone las manos sobre una cayuco con las patas entumidas conmovió a México.

Demetrio Feria explica que al momento de ver a la mascota, pidió una embarcación prestada a un habitante para ir a rescatarlo. "Vente, súbete con nosotros, hijo", se escucha al teniente de Corbeta decir en el video a la mascota.

En caso de que la cruza del labrador pueda integrarse al equipo de la Marina, podría trabajar otros siete años en los operativos de seguridad y rescate. De igual forma, este animal podría sumarse a otro perrito que trabaja en labores de rescate y servicio junto con los integrantes de la Quinta Zona Naval de Villahermosa.

La cruza de labrador incluso ya tuvo una primera experiencia parecida: el 13 de noviembre, luego de ser rescatado a las 12:10 horas, acompañó a las Armada de México a entregar víveres a las zonas afectadas de Villahermosa.

Fue en la colonia Gaviotas Sur, una de las más afectadas por el desbordamiento del Río Grijalva, donde la mascota fue rescatada y hasta ahora ninguna persona la ha reclamado.

"El perrito se va a llevar con los cuidadores caninos para que lo entrenen y ellos van a ver sus habilidades, cómo van a ir evolucionando, y entre más pronto vaya aprendiendo será considerado para las diferentes tareas que la Armada de México le va a asignar", dice el teniente de Corbeta.

Aunque el cachorro fue rescatado en Villahermosa, podría ser entrenado en esta ciudad tabasqueña o incluso ser enviado a otro estado de la República donde haya mejor equipamiento para entrenarlo.

Por último, Demetrio Feria pide a la ciudadanía que en las emergencias naturales como las ocurridas en Tabasco traten de cuidar a sus mascotas, ya que muchos animales fueron abandonados y otros murieron ahogados porque la gente salió corriendo.

"Por favor cuiden a sus mascotas, no las abandonen, y si no las quieren que nos las entreguen", concluye el teniente de Corbeta.